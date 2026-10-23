Міноборони про нові правила бронювання: Квота для працівників ОПК становитиме 95%

Кабінет Міністрів 23 жовтня схвалив постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників, для оборонно-промислового комплексу квота становитиме 95%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що змінюється

Серед змін оновленого документа в Міноборони назвали нові підходи до квот працівників ОПК.

"Позиція Міноборони чітка: бронювання має зберігатися для працівників оборонно-промислового комплексу, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів України дає можливість забезпечити такий підхід", — заявило відомство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скільки не бронюй, але поки не буде успішного кейсу демобілізації, ніхто до армії йти не захоче, - воїн Матяш

Реакція Хмари

"Україні потрібна зброя. Щоб її виробляти, оборонним підприємствам потрібні люди, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи. Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво", — наголосив міністр оборони Євгеній Хмара.

Водночас, за його словами, бронювання не має ставати інструментом для зловживань: має бути прозорість і чесний діалог між державою та бізнесом, а також розуміння, хто реально працює й робить внесок в оборону країни.

"Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави — створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", — наголосив міністр оборони.

Читайте також: Хмара обговорив зі Швецією прискорення постачання ракет для IRIS-T і потреби в перехоплювачах Patriot