УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11785 відвідувачів онлайн
Новини Бронювання працівників
1 836 23

Міноборони про нові правила бронювання: Квота для працівників ОПК становитиме 95%

Євгеній Хмара

Кабінет Міністрів 23 жовтня схвалив постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників, для оборонно-промислового комплексу квота становитиме 95%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що змінюється

Серед змін оновленого документа в Міноборони назвали нові підходи до квот працівників ОПК. 

"Позиція Міноборони чітка: бронювання має зберігатися для працівників оборонно-промислового комплексу, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів України дає можливість забезпечити такий підхід", — заявило відомство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скільки не бронюй, але поки не буде успішного кейсу демобілізації, ніхто до армії йти не захоче, - воїн Матяш

Реакція Хмари

"Україні потрібна зброя. Щоб її виробляти, оборонним підприємствам потрібні люди, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи. Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво", — наголосив міністр оборони Євгеній Хмара.

Водночас, за його словами, бронювання не має ставати інструментом для зловживань: має бути прозорість і чесний діалог між державою та бізнесом, а також розуміння, хто реально працює й робить внесок в оборону країни.

"Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави — створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", — наголосив міністр оборони.

Читайте також: Хмара обговорив зі Швецією прискорення постачання ракет для IRIS-T і потреби в перехоплювачах Patriot

  • Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд завершив підготовку змін у системі бронювання, зокрема що максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.

Автор: 

Міноборони (7396) бронювання (388) ОПК (396) Хмара Євгеній (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Тобто ви хочете сказати що ненавчені воювати і подібна компанія більш корисні для країни чим інженери, токаря, і інші люди виробничих професій в опк і не тільки? Без коментарів..я думаю після такого багато підприємств тупо піде в тінь.
показати весь коментар
23.10.2026 20:03 Відповісти
+7
Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Джерело: https://censor.net/ua/n4030099

А також клоуни на сцені та в етері марафону щоб пояснювати українцям що ми живемо добре 😸
показати весь коментар
23.10.2026 20:03 Відповісти
+7
95 квартал
показати весь коментар
23.10.2026 20:05 Відповісти

Завантаження...

 
 