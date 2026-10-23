Міноборони про нові правила бронювання: Квота для працівників ОПК становитиме 95%
Кабінет Міністрів 23 жовтня схвалив постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників, для оборонно-промислового комплексу квота становитиме 95%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Що змінюється
Серед змін оновленого документа в Міноборони назвали нові підходи до квот працівників ОПК.
"Позиція Міноборони чітка: бронювання має зберігатися для працівників оборонно-промислового комплексу, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів України дає можливість забезпечити такий підхід", — заявило відомство.
Реакція Хмари
"Україні потрібна зброя. Щоб її виробляти, оборонним підприємствам потрібні люди, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи. Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво", — наголосив міністр оборони Євгеній Хмара.
Водночас, за його словами, бронювання не має ставати інструментом для зловживань: має бути прозорість і чесний діалог між державою та бізнесом, а також розуміння, хто реально працює й робить внесок в оборону країни.
"Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави — створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", — наголосив міністр оборони.
- Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд завершив підготовку змін у системі бронювання, зокрема що максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.
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