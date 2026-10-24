Основатель UAnimals, военный Александр Тодорчук возглавил Главное управление коммуникаций ВСУ

Фото: Олександр Тодорчук / фейсбук

Главное управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины возглавил военнослужащий и общественный деятель Александр Тодорчук.

Об этом Тодорчук сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Поскольку об этом уже начали писать публично, кратко сообщу и я. Присоединился к команде Генштаба, возглавив Главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины", - написал он.

Он отметил, что это большая ответственность и непростой вызов. Также Тодорчук поблагодарил Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за доверие.

"Приложу максимум усилий, чтобы усилить это направление, ведь искренне верю в важность коммуникаций во время войны", - добавил Тодорчук.

Сейчас он знакомится с командой и входит в курс дела.

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"Если у вас есть опыт взаимодействия с ГУК, положительный или не очень, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в личных сообщениях. Мне важно понять, что уже хорошо работает, что стоит сохранить и усилить, а что требует изменений. Особое внимание будем уделять взаимодействию с подразделениями, партнерами и СМИ", - отметил он.

Что известно о Тодорчуке

Александр Тодорчук - украинский военнослужащий, общественный деятель, предприниматель. Основатель гуманистического движения "UAnimals", соучредитель и управляющий партнер агентства Gres Todorchuk.

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