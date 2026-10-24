Засновник UAnimals військовий Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій ЗСУ

Фото: Олександр Тодорчук / фейсбук

Головне управління комунікацій Збройних Сил України очолив військовослужбовець та громадський діяч Олександр Тодорчук.

Про це Тодорчук повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Оскільки про це вже почали писати публічно, коротко повідомлю і я. Долучився до команди Генштабу, очоливши Головне управління комунікацій Збройних Сил України", - написав він.

Він зазначив, що це велика відповідальність і непростий виклик. Також Тодорчук подякував Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому за довіру.

"Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни", - додав Тодорчук.

Зараз він знайомиться з командою та входить в курс справ.

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"Якщо маєте досвід взаємодії з ГУК, позитивний чи не дуже, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в особистих повідомленнях. Мені важливо зрозуміти, що вже добре працює, що варто зберегти та посилити, а що потребує змін. Окрему увагу приділятимемо взаємодії з підрозділами, партнерами та медіа", - зазначав він.

Що відомо про Тодорчука

Олександр Тодорчук - український військовослужбовець, громадський діяч, підприємець. Засновник гуманістичного руху "UAnimals", співзасновник та керівний партнер агенції Gres Todorchuk.

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