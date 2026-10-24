Недалеко от дома в Молдове упал российский дрон "Герань-4", — Минобороны страны
Министерство обороны Молдовы подтвердило информацию о том, что в селе Киштельница Теленешского района упал ударный беспилотник РФ "Герань-4".
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В ведомстве заверили, что боевую часть БПЛА уже уничтожили.
В министерстве сообщили, что совместная рабочая группа Национальной армии и министерства внутренних дел идентифицировала упавший аппарат. Специалисты оценили риски и обеспечили охрану зоны падения, а сегодня, 24 октября, саперы безопасно обезвредили и уничтожили боевую часть беспилотника.
Также сообщается, что продолжается круглосуточный мониторинг воздушного пространства.
Минобороны страны призвало граждан, обнаруживших подозрительный объект или обломки, не прикасаться к ним, не перемещать и немедленно звонить в службу 112.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Молдове обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома.
- Некоторые подробности появились в заявлении президента Майи Санду, по словам которой в селе Киштельница вблизи "жилых домов и энергетического объекта" упал "российский ударный беспилотник "Герань"".
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