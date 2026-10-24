Поблизу будинку в Молдові впав російський дрон "Герань-4", - Міноборони країни
Міністерство оборони Молдови підтвердило інформацію, що в селі Киштельниця Теленештського району впав ударний безпілотник РФ "Герань-4".
Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
У відомстві запевнили, що бойову частину БпЛА вже знищили.
У міністерстві повідомили, що спільна робоча група Національної армії та міністерства внутрішніх справ ідентифікувала апарат, що впав. Фахівці оцінили ризики та забезпечили охорону зони падіння, а сьогодні, 24 жовтня, сапери безпечно деактивували та знищили бойову частину безпілотника.
Також повідомляється, що триває цілодобовий моніторинг повітряного простору.
Міноборони країни закликало громадян, які виявили підозрілий об'єкт чи уламки, не торкатися до них, не переміщати, та одразу телефонувати до служби 112.
Що передувало
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