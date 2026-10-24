Поблизу будинку в Молдові впав російський дрон "Герань-4", - Міноборони країни

Міністерство оборони Молдови підтвердило інформацію, що в селі Киштельниця Теленештського району впав ударний безпілотник РФ "Герань-4".

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У відомстві запевнили, що бойову частину БпЛА вже знищили.

У міністерстві повідомили, що спільна робоча група Національної армії та міністерства внутрішніх справ ідентифікувала апарат, що впав. Фахівці оцінили ризики та забезпечили охорону зони падіння, а сьогодні, 24 жовтня, сапери безпечно деактивували та знищили бойову частину безпілотника.

Також повідомляється, що триває цілодобовий моніторинг повітряного простору.

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Міноборони країни закликало громадян, які виявили підозрілий об'єкт чи уламки, не торкатися до них, не переміщати, та одразу телефонувати до служби 112.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Молдові виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку.

Деякі подробиці з'явилися у заяві президентки Маї Санду, за словами якої у селі Киштельниця поблизу "житлових будинків та енергетичного об'єкту" впав "російський ударний безпілотник "Герань"".

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