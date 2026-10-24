Предложения возобновить продажу российского газа в Европу являются ошибочными и опасными, — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал предложения возобновить продажу российского газа в Европу "ошибочными и опасными".
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Для РФ энергетика — это оружие
"После десятилетий российского энергетического шантажа Европа только начала обретать настоящую энергетическую независимость. Для Москвы энергетика — это оружие, а не бизнес. Этот урок был усвоен дорогой ценой", — отметил министр.
Сибига отметил, что в 2019 году решительный шаг президента Трампа по остановке строительства "Северного потока – 2" стал одной из лучших инвестиций в безопасность Европы. Зато решение США в 2021 году разрешить возобновление строительства стало одной из самых серьезных стратегических ошибок.
"Открытие российским трубопроводам пути в обход Украины фактически подтолкнуло Путина к началу полномасштабного вторжения. Ошибки прошлого нельзя ни забывать, ни повторять. Эти стратегические провалы не принесли ни благосостояния, ни безопасности — только войну, хаос и кризис", — добавил глава МИД.
Сибига подчеркнул, что эту войну не закончат уступки, деловые соглашения или лесть. Ее закончат только сила и лишение режима Путина ресурсов для ее продолжения.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в больших объемах. США продвигают эту идею "как часть мирного соглашения по Украине". Отмечалось, что спецпредставители президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф озвучили эту идею во время переговоров с украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.
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