Пропозиції відновити продаж російського газу Європі є хибними й небезпечними, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав пропозиції відновити продаж російського газу Європі "хибними й небезпечними".

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Для РФ енергетика - це зброя

"Після десятиліть російського енергетичного шантажу Європа лише почала здобувати справжню енергетичну незалежність. Для Москви енергетика – це зброя, а не бізнес. Цей урок був засвоєний дорогою ціною", - зазначив міністр.

Сибіга зауважив, що 2019 року рішучий крок Президента Трампа зупинити будівництво "Північного потоку – 2" став однією з найкращих інвестицій у безпеку Європи. Натомість рішення США 2021 року дозволити відновити будівництво стало однією з найтяжчих стратегічних помилок.

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"Відкриття російським трубопроводам шляху в обхід України фактично запросило Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Помилки минулого не можна ні забувати, ні повторювати. Ці стратегічні провали не принесли ні добробуту, ні безпеки – лише війну, хаос і кризу", - додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що цю війну не завершать поступки, бізнесові угоди чи лестощі. Її завершать лише сила та позбавлення режиму Путіна ресурсів для її продовження.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах. США просувають цю ідею "як частину мирної угоди щодо України". Ззаначалося, що спецпредставники президента Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф озвучили цю ідею під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.