Пропозиції відновити продаж російського газу Європі є хибними й небезпечними, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав пропозиції відновити продаж російського газу Європі "хибними й небезпечними".
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Для РФ енергетика - це зброя
"Після десятиліть російського енергетичного шантажу Європа лише почала здобувати справжню енергетичну незалежність. Для Москви енергетика – це зброя, а не бізнес. Цей урок був засвоєний дорогою ціною", - зазначив міністр.
Сибіга зауважив, що 2019 року рішучий крок Президента Трампа зупинити будівництво "Північного потоку – 2" став однією з найкращих інвестицій у безпеку Європи. Натомість рішення США 2021 року дозволити відновити будівництво стало однією з найтяжчих стратегічних помилок.
"Відкриття російським трубопроводам шляху в обхід України фактично запросило Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Помилки минулого не можна ні забувати, ні повторювати. Ці стратегічні провали не принесли ні добробуту, ні безпеки – лише війну, хаос і кризу", - додав глава МЗС.
Сибіга наголосив, що цю війну не завершать поступки, бізнесові угоди чи лестощі. Її завершать лише сила та позбавлення режиму Путіна ресурсів для її продовження.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах. США просувають цю ідею "як частину мирної угоди щодо України". Ззаначалося, що спецпредставники президента Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф озвучили цю ідею під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.
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