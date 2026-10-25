Россия тайно финансировала газовый проект США на Аляске, - Financial Times

Российская компания "Новатэк" тайно финансировала и контролировала американский газовый проект Polar Train LNG стоимостью 25 млрд долларов на Аляске. Руководство проекта покинуло компанию.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

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Как отмечается, бывший генеральный директор компании Джоэл Риддл рассказал изданию о опасениях относительно возможного нарушения санкций США.

Что известно

Polar Train LNG разрабатывает экспортный газовый терминал на севере Аляски. Проект запустили в марте с планом использовать частично построенный терминал "Новатек", перенеся его на Аляску. Компания обратилась в Минфин США за разрешением на переговоры с российской группой, но пока не получила его.

Риддл отметил, что выяснил: "Новатэк" уже финансирует проект и руководит его работой до получения необходимых согласований. В сентябре он подал в отставку, после чего компанию покинули финансовый директор Дэн Чандра и другие руководители.

"Я ушел с поста генерального директора Polar LNG, поскольку меня беспокоило то, что российская компания "Новатэк" финансировала компанию и, в конечном итоге, контролировала ее стратегическое направление", — заявил Риддл.

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По его словам, сначала он полагал, что деньги предоставляют инвестор Джентри Бич, связанный с семьей Дональда Трампа, и компания Tech Wave из Абу-Даби. Впоследствии выяснилось, что Бич не инвестировал в проект и не был его акционером или руководителем.

Издание также ознакомилось с перепиской в WhatsApp, в которой член правления "Новатека" Денис Соловьев обсуждал финансирование проекта и пытался ускорить перевод денег Polar Train LNG.

Polar LNG заявила, что Риддл был уволен, назвала его "недовольным сотрудником" и подчеркнула, что развивает проект с соблюдением законодательства США.

"Новатэк" сообщил, что договорился предоставить Tech Wave право использовать свою технологию на Аляске и в апреле подписал меморандум с Polar Train, когда Риддл возглавлял компанию.

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Россия и США обсуждали проект в контексте мирных переговоров

По данным собеседников FT, проект фигурировал в переговорах Вашингтона и Москвы о деловых договоренностях, которые могли бы способствовать завершению войны России против Украины. Обсуждался обмен экспертизой "Новатека" для строительства терминала на Аляске на снятие санкций с российского "Арктик СПГ-2".