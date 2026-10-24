РФ таємно фінансувала газовий проєкт США на Алясці, - Financial Times

Російська компанія "Новатек" приховано фінансувала та контролювала американський газовий проєкт Polar Train LNG вартістю $25 млрд на Алясці. Керівництво проєкту залишило компанію.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, колишній гендиректор компанії Джоел Ріддл розповів виданню про побоювання щодо можливого порушення санкцій США.

Що відомо

Polar Train LNG розробляє експортний газовий термінал на півночі Аляски. Проєкт запустили в березні з планом використати частково збудований термінал "Новатеку", перенісши його на Аляску. Компанія звернулася до Мінфіну США по дозвіл на переговори з російською групою, але ще не отримала його.

Ріддл зазначив, що він з'ясував, що "Новатек" уже фінансує проєкт і керує його роботою до отримання необхідних погоджень. У вересні він подав у відставку, після чого компанію залишили фінансовий директор Ден Чандра та інші керівники.

"Я пішов з посади гендиректора Polar LNG, оскільки мене непокоїло те, що російська компанія "Новатек" фінансувала компанію і зрештою контролювала її стратегічний напрям", - заявив Ріддл.

Також читайте: Пропозиції відновити продаж російського газу Європі є хибними й небезпечними, - Сибіга

За його словами, спочатку він вважав, що гроші надають інвестор Джентрі Біч, пов'язаний із родиною Дональда Трампа, та компанія Tech Wave з Абу-Дабі. Згодом з'ясувалося, що Біч не інвестував у проєкт і не був його акціонером чи керівником.

Видання також ознайомилася з листуванням у WhatsApp, у якому член правління "Новатеку" Денис Соловйов обговорював фінансування проєкту та намагався прискорити переказ грошей Polar Train LNG.

Polar LNG заявила, що Ріддла звільнили, назвала його "незадоволеним працівником" і наголосила, що розвиває проєкт із дотриманням законодавства США.

"Новатек" повідомив, що домовився надати Tech Wave право використовувати свою технологію на Алясці та у квітні підписав меморандум із Polar Train, коли Ріддл очолював компанію.

Читайте: ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, - Єврокомісія

РФ та США обговорювали проєкт у контексті мирних переговорів

За даними співрозмовників FT, проєкт фігурував у переговорах Вашингтона й Москви щодо бізнесових домовленостей, які могли б сприяти завершенню війни Росії проти України. Обговорювався обмін експертизи "Новатеку" для будівництва термінала на Алясці на зняття санкцій з російського "Арктик СПГ-2".