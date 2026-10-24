Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время: часы переведут на час назад

В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября, украинцы перейдут на зимнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На сколько переводить часы

Так, сегодня в 4:00 утра стрелки часов необходимо перевести на один час назад – на 3:00. Таким образом, этой ночью у украинцев будет дополнительный час для сна.

Читайте также: Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов на летнее и зимнее время, - СМИ

Что предшествовало

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий отмену сезонного перевода часов и закрепление в Украине постоянного зимнего времени.

По замыслу законодателей, последний переход должен был состояться осенью 2024 года. Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал документ, поэтому он не вступил в силу.

Поэтому Украина продолжает менять время в соответствии с постановлением правительства от 1996 года.

Читайте: Академики НАН поддержали отмену перевода часов