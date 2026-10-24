Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час: годинники переведуть на годину назад
У ніч із суботи на неділю, із 24 на 25 жовтня, українці перейдуть на зимовий час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Куди переводити годинники
Так, сьогодні о 4:00 ранку стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад – на 3:00. Таким чином, цієї ночі українці матимуть додаткову годину для сну.
Що передувало
- 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав скасування сезонного переведення годинників та закріплення в Україні постійного зимового часу.
- За задумом законодавців, останній перехід мав відбутися восени 2024 року. Проте президент Володимир Зеленський досі не підписав документ, тому він не набрав чинності.
- Відтак Україна продовжує змінювати час відповідно до постанови уряду від 1996 року.
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