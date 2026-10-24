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Новини Переведення годинників
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Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час: годинники переведуть на годину назад

У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч із суботи на неділю, із 24 на 25 жовтня, українці перейдуть на зимовий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Куди переводити годинники

Так, сьогодні о 4:00 ранку стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад – на 3:00. Таким чином, цієї ночі українці матимуть додаткову годину для сну.

Також читайте: Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників на літній та зимовий час, - ЗМІ

Що передувало

  • 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав скасування сезонного переведення годинників та закріплення в Україні постійного зимового часу.
  • За задумом законодавців, останній перехід мав відбутися восени 2024 року. Проте президент Володимир Зеленський досі не підписав документ, тому він не набрав чинності.
  • Відтак Україна продовжує змінювати час відповідно до постанови уряду від 1996 року.

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