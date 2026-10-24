Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час: годинники переведуть на годину назад

У ніч із суботи на неділю, із 24 на 25 жовтня, українці перейдуть на зимовий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Куди переводити годинники

Так, сьогодні о 4:00 ранку стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад – на 3:00. Таким чином, цієї ночі українці матимуть додаткову годину для сну.

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Що передувало

16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав скасування сезонного переведення годинників та закріплення в Україні постійного зимового часу.

За задумом законодавців, останній перехід мав відбутися восени 2024 року. Проте президент Володимир Зеленський досі не підписав документ, тому він не набрав чинності.

Відтак Україна продовжує змінювати час відповідно до постанови уряду від 1996 року.

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