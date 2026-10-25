"Детское Евровидение 2026": победила Армения, Украина заняла 9-е место
Победительницей "Детского Евровидения – 2026" стала Армения, которую представляла исполнительница Naré с песней BOO!. Представительница Украины Эрика Колесниченко с песней Not A Lullaby заняла 9-е место.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию песенного конкурса.
Пятерка лидеров
По итогам голосования жюри и зрителей представительница Армении получила 202 балла.
Второе место заняла Испания, а третье – Франция.
В первую пятерку лидеров также вошли Сан-Марино и Грузия.
Результаты представительницы Украины
Эрика Колесниченко, которая представляла Украину с песней Not A Lullaby, получила 9-е место, набрав 106 баллов от жюри и зрителей.
Текст и музыку для ее песни написала музыкальная продюсер нацотбора Светлана Тарабарова.
Финал "Детского Евровидения 2026" прошел на Мальте. В песенном конкурсе приняли участие 16 стран.
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