"Детское Евровидение 2026": победила Армения, Украина заняла 9-е место

Победительницей "Детского Евровидения – 2026" стала Армения, которую представляла исполнительница Naré с песней BOO!. Представительница Украины Эрика Колесниченко с песней Not A Lullaby заняла 9-е место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию песенного конкурса.

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Пятерка лидеров

По итогам голосования жюри и зрителей представительница Армении получила 202 балла.

Второе место заняла Испания, а третье – Франция.

В первую пятерку лидеров также вошли Сан-Марино и Грузия.

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Результаты представительницы Украины

Эрика Колесниченко, которая представляла Украину с песней Not A Lullaby, получила 9-е место, набрав 106 баллов от жюри и зрителей.

Текст и музыку для ее песни написала музыкальная продюсер нацотбора Светлана Тарабарова.

Финал "Детского Евровидения 2026" прошел на Мальте. В песенном конкурсе приняли участие 16 стран.

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