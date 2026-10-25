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Новости Трамп о войне в Украине Трамп о россии
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После окончания войны США будут поддерживать отношения и с Украиной, и с РФ, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания российско-украинской войны Вашингтон планирует вести дела как с Киевом, так и с Москвой.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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О бизнесе с Украиной и РФ

"Я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны", — сказал Трамп.

Разговор с Маском 

Также журналисты спросили главу Белого дома, разговаривал ли он с основателем SpaceX Илоном Маском о ситуации в Украине (вероятно, журналисты имели в виду ситуацию со Starlink, — ред.). Трамп ответил, что да, однако никаких подробностей разговора не озвучил.

Читайте также: Зеленский не хочет останавливать войну. Пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины, - Трамп

Мелания Трамп допустила возможность визита в Украину 

Вместе с Дональдом Трампом к журналистам вышла первая леди США Мелания Трамп. На вопрос представителя СМИ о возможном визите в Украину Мелания кратко ответила: "Посмотрим".

Читайте также: Трамп не исключает введения 200-процентных пошлин против Украины и РФ для прекращения войны

Автор: 

бизнес (1691) россия (90088) война в Украине (9456) Трамп Мелания (28)
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Топ комментарии
+18
З дуркою йому треба вести бізнес
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25.10.2026 01:00 Ответить
+8
,, В твоём доме будет играть музыка , но ты ее не услышиш ".
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25.10.2026 01:05 Ответить
+7
Краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти! Ніяких справ з кретинами Україна більше не буде вести!
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25.10.2026 01:07 Ответить

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