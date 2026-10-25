После окончания войны США будут поддерживать отношения и с Украиной, и с РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания российско-украинской войны Вашингтон планирует вести дела как с Киевом, так и с Москвой.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
О бизнесе с Украиной и РФ
"Я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны", — сказал Трамп.
Разговор с Маском
Также журналисты спросили главу Белого дома, разговаривал ли он с основателем SpaceX Илоном Маском о ситуации в Украине (вероятно, журналисты имели в виду ситуацию со Starlink, — ред.). Трамп ответил, что да, однако никаких подробностей разговора не озвучил.
Мелания Трамп допустила возможность визита в Украину
Вместе с Дональдом Трампом к журналистам вышла первая леди США Мелания Трамп. На вопрос представителя СМИ о возможном визите в Украину Мелания кратко ответила: "Посмотрим".
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