После окончания войны США будут поддерживать отношения и с Украиной, и с РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания российско-украинской войны Вашингтон планирует вести дела как с Киевом, так и с Москвой.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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О бизнесе с Украиной и РФ

"Я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны", — сказал Трамп.

Разговор с Маском

Также журналисты спросили главу Белого дома, разговаривал ли он с основателем SpaceX Илоном Маском о ситуации в Украине (вероятно, журналисты имели в виду ситуацию со Starlink, — ред.). Трамп ответил, что да, однако никаких подробностей разговора не озвучил.

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Мелания Трамп допустила возможность визита в Украину

Вместе с Дональдом Трампом к журналистам вышла первая леди США Мелания Трамп. На вопрос представителя СМИ о возможном визите в Украину Мелания кратко ответила: "Посмотрим".

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