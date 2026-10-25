Враг нанес удар дронами по Житомирской области: повреждены энергообъект, дома и предприятие. ФОТО

В ночь на воскресенье, 25 октября, войска РФ в очередной раз атаковали территорию Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда целился враг?

Как отмечается, во время ночной атаки на Житомирскую область вражескими дронами были повреждены объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие в Коростенском и Житомирском районах.









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Пожары в местах падения ударных БПЛА ликвидировали спасатели ГСЧС.

Проводится проверка территории на наличие остатков взрывоопасных предметов.

Обошлось без пострадавших

По данным ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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