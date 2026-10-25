Враг нанес удар дронами по Житомирской области: повреждены энергообъект, дома и предприятие. ФОТО
В ночь на воскресенье, 25 октября, войска РФ в очередной раз атаковали территорию Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Куда целился враг?
Как отмечается, во время ночной атаки на Житомирскую область вражескими дронами были повреждены объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие в Коростенском и Житомирском районах.
Пожары в местах падения ударных БПЛА ликвидировали спасатели ГСЧС.
Проводится проверка территории на наличие остатков взрывоопасных предметов.
Обошлось без пострадавших
По данным ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль