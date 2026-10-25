Ворог ударив дронами по Житомирщині: пошкоджено енергооб’єкт, будинки та підприємство. ФОТО

У ніч проти неділі, 25 жовтня, війська РФ вчергове атакували територію Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під час нічної атаки на Житомирщину ворожими дронами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторію, житловий будинок та цивільне приватне підприємство в Коростенському та Житомирському районах.









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Пожежі на місцях падіння ударних БПЛА ліквідували рятувальники ДСНС.

Проводиться перевірка території на залишки вибухонебезпечних предметів.

Минулося без постраждалих

За даними ОВА, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

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