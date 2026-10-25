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Новини Обстріли Житомирщини
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Ворог ударив дронами по Житомирщині: пошкоджено енергооб’єкт, будинки та підприємство. ФОТО

У ніч проти неділі, 25 жовтня, війська РФ вчергове атакували територію Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під час нічної атаки на Житомирщину ворожими дронами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторію, житловий будинок та цивільне приватне підприємство в Коростенському та Житомирському районах.

Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову вдарив по Житомирщині: під атакою енергетика та підприємство. ФОТОрепортаж

Пожежі на місцях падіння ударних БПЛА ліквідували рятувальники ДСНС.

Проводиться перевірка території на залишки вибухонебезпечних предметів.

Минулося без постраждалих

За даними ОВА, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Також читайте: РФ атакувала енергетику та приватні будинки на Житомирщині: без постраждалих

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