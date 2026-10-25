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Новости Бои на Гуляйпольском направлении
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Штурмовики 225-го полка взяли в плен вражеского "флаговтыка" в Запорожской области. ВИДЕО

Штурмовики 225-го отдельного штурмового полка в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ взяли в плен вражеского "флаговтыка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

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Успешная операция бойцов 225-го штурмового полка

Как отмечается, накануне корпус опубликовал видео с российским военным, которого командование отправило в глубокий украинский тыл ради пропагандистской картинки.

Разведчик 36-й российской бригады должен был выйти из Гуляйполя и проникнуть в Терсянку Запорожской области — примерно в 20 км от линии боевого столкновения.

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Попытка создать картинку продвижения РФ в Запорожской области

"Задача - установить триколор, создать видимость продвижения российских войск и попытаться вернуться. Фактически это была миссия в один конец. Но вместо отчета об очередной "победе" россиянин оказался в украинском плену", - говорится в сообщении.

В видео оккупант рассказывает, как из колонии попал в армию, подписал контракт и уже через два месяца службы получил задание идти с российским флагом в украинский тыл. Признается, что более опытные военные предупреждали, что их отправят "на мясо".

При этом он до сих пор "не знает", кто прав в войне, хотя добровольно подписал контракт и взял в руки оружие.

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"Это вообще политика, вот эта большая. Я не могу судить, кто прав, кто виноват", - говорит пленный оккупант.

Автор: 

Гуляйполе (259) плен (2828) Запорожская область (5019) ДШВ Десантно-штурмовые войска (536) Пологовский район (481)
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Топ комментарии
+7
А чого не "воткнули флаг", "куди потрібно"? "Гуманність" заважала?
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25.10.2026 12:34 Ответить
+2
Прапор йому в сраку. Але за ціною інфляцією, є те що вони шастають відносно не далеко від самого Запоріжжя. Від Гуляйполя до Запоріжжя ( від знаку до знаку) рівно 99 км.
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25.10.2026 12:40 Ответить
+2
Ні, гуманіст у нас *****. Тому нічого не заважало.
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25.10.2026 12:41 Ответить

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