Штурмовики 225-го полка взяли в плен вражеского "флаговтыка" в Запорожской области. ВИДЕО
Штурмовики 225-го отдельного штурмового полка в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ взяли в плен вражеского "флаговтыка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Успешная операция бойцов 225-го штурмового полка
Как отмечается, накануне корпус опубликовал видео с российским военным, которого командование отправило в глубокий украинский тыл ради пропагандистской картинки.
Разведчик 36-й российской бригады должен был выйти из Гуляйполя и проникнуть в Терсянку Запорожской области — примерно в 20 км от линии боевого столкновения.
Попытка создать картинку продвижения РФ в Запорожской области
"Задача - установить триколор, создать видимость продвижения российских войск и попытаться вернуться. Фактически это была миссия в один конец. Но вместо отчета об очередной "победе" россиянин оказался в украинском плену", - говорится в сообщении.
В видео оккупант рассказывает, как из колонии попал в армию, подписал контракт и уже через два месяца службы получил задание идти с российским флагом в украинский тыл. Признается, что более опытные военные предупреждали, что их отправят "на мясо".
При этом он до сих пор "не знает", кто прав в войне, хотя добровольно подписал контракт и взял в руки оружие.
"Это вообще политика, вот эта большая. Я не могу судить, кто прав, кто виноват", - говорит пленный оккупант.
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