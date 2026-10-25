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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Штурмовики 225-го полку взяли в полон ворожого "флаговтика" на Запоріжжі. ВIДЕО

Штурмовики 225 Окремого штурмового полку у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ взяли в полон ворожого "флаговтика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Успішна операція бійців 225-го штурмового полку

Як зазначається, напередодні корпус опублікував відео з російським військовим, якого командування відправило в глибокий український тил заради пропагандистської картинки.

Розвідник 36-ї російської бригади мав вирушити з Гуляйполя та проникнути до Терсянки Запорізької області - приблизно за 20 км від лінії бойового зіткнення.

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Спроба створити картинку просування РФ на Запоріжжі

"Завдання - встановити триколор, створити видимість просування російських військ і спробувати повернутися. Фактично це була місія в один кінець. Але замість звіту про чергову "перемогу" росіянин опинився в українському полоні", - йдеться у повідомленні.

У відео окупант розповідає, як із колонії потрапив до армії, підписав контракт і вже після двох місяців служби отримав завдання йти з російським прапором в український тил. Зізнається, що досвідченіші військові попереджали, що їх відправлять "на м’ясо".

При цьому він досі "не знає", хто правий у війні, хоча добровільно підписав контракт і взяв до рук зброю.

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"Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен", - каже полонений окупант.

Автор: 

Гуляйполе (270) полон (1780) Запорізька область (5395) ДШВ Десантно-штурмові війська (544) Пологівський район (482)
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Топ коментарі
+7
А чого не "воткнули флаг", "куди потрібно"? "Гуманність" заважала?
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25.10.2026 12:34 Відповісти
+2
Прапор йому в сраку. Але за ціною інфляцією, є те що вони шастають відносно не далеко від самого Запоріжжя. Від Гуляйполя до Запоріжжя ( від знаку до знаку) рівно 99 км.
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25.10.2026 12:40 Відповісти
+2
Ні, гуманіст у нас *****. Тому нічого не заважало.
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25.10.2026 12:41 Відповісти

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