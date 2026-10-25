Врачи пять дней боролись за его жизнь: от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела, скончался спасатель Юрий Ильченко. ФОТО

25 октября в больнице скончался спасатель Юрий Ильченко - начальник караула 20-й государственной пожарно-спасательной части, капитан службы гражданской защиты - от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Пять дней врачи боролись за его жизнь, но спасти Юрия не удалось. До своего 44-летия он не дожил всего пять дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у него остались жена и двое детей: несовершеннолетняя дочь и 18-летний сын.

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Пожарно-спасательная служба

Сообщается, что более 21 года Юрий посвятил пожарно-спасательной службе, пройдя путь от пожарного до начальника караула. За эти годы были сотни выездов, тяжелые дежурства и спасение людей.

За отвагу и преданность делу он был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и нагрудными знаками "За отвагу в чрезвычайной ситуации", "Знак Почета".

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"Смерть Юрия - тяжелая утрата для всего нашего коллектива. Выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Светлая память Юрию Ильченко. Вечная благодарность за годы, посвященные спасению людей", - добавили в ГСЧС.