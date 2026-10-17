Спасатель Анатолий Гопка погиб во время атаки РФ на Славянск: его тело обнаружили под завалами. ФОТО

Сегодня ночью в результате российского авиаудара по жилой застройке Славянска в Донецкой области погиб спасатель Анатолий Гопка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, вражеская авиабомба разрушила часть многоквартирного дома, под завалами которого оказался Анатолий Гопка. До последнего спасатели надеялись на его спасение, однако во время аварийно-спасательных работ извлекли из-под завалов тело погибшего сослуживца.

Анатолию Гопке был 41 год. Более 16 лет он служил в ГСЧС, ежедневно заботясь о безопасности людей и готовности спасательных подразделений к выполнению задач. Его жизнь была наполнена ответственностью и преданностью делу, которому он посвятил себя.

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"Это невосполнимая утрата для всей семьи спасателей Донецкой области. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Анатолия. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Светлая память об Анатолии навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ГСЧС.

Что предшествовало

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар ФАБ-250 по спальному микрорайону Славянска. Сообщалось о погибшем и 10 раненых.

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