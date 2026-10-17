Спасатель Анатолий Гопка погиб во время атаки РФ на Славянск: его тело обнаружили под завалами. ФОТО
Сегодня ночью в результате российского авиаудара по жилой застройке Славянска в Донецкой области погиб спасатель Анатолий Гопка.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вражеская авиабомба разрушила часть многоквартирного дома, под завалами которого оказался Анатолий Гопка. До последнего спасатели надеялись на его спасение, однако во время аварийно-спасательных работ извлекли из-под завалов тело погибшего сослуживца.
Анатолию Гопке был 41 год. Более 16 лет он служил в ГСЧС, ежедневно заботясь о безопасности людей и готовности спасательных подразделений к выполнению задач. Его жизнь была наполнена ответственностью и преданностью делу, которому он посвятил себя.
"Это невосполнимая утрата для всей семьи спасателей Донецкой области. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Анатолия. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Светлая память об Анатолии навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ГСЧС.
Что предшествовало
Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар ФАБ-250 по спальному микрорайону Славянска. Сообщалось о погибшем и 10 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль