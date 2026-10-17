Рятувальник Анатолій Гопка загинув під час атаки РФ на Слов’янськ: його тіло виявили під завалами. ФОТО

Сьогодні вночі російський авіаудар по житловій забудові Словʼянська в Донецькій області обірвав життя рятувальника Анатолія Гопки.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворожа авіабомба зруйнувала частину багатоквартирного будинку, під завалами якого опинився Анатолій Гопка. До останнього рятувальники сподівалися на його порятунок, однак під час аварійно-рятувальних робіт дістали з-під завалів тіло загиблого побратима.

Анатолію Гопці був 41 рік. Понад 16 років він служив у ДСНС, щодня дбаючи про безпеку людей і готовність рятувальних підрозділів до виконання завдань. Його життя було сповнене відповідальності та відданості справі, якій він присвятив себе.

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"Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про Анатолія назавжди залишиться в наших серцях", - додали в ДСНС.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару ФАБ-250 по спальному мікрорайону Словʼянська. Повідомлялося про загиблого та 10 поранених.

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