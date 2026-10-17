Рятувальник Анатолій Гопка загинув під час атаки РФ на Слов’янськ: його тіло виявили під завалами. ФОТО
Сьогодні вночі російський авіаудар по житловій забудові Словʼянська в Донецькій області обірвав життя рятувальника Анатолія Гопки.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворожа авіабомба зруйнувала частину багатоквартирного будинку, під завалами якого опинився Анатолій Гопка. До останнього рятувальники сподівалися на його порятунок, однак під час аварійно-рятувальних робіт дістали з-під завалів тіло загиблого побратима.
Анатолію Гопці був 41 рік. Понад 16 років він служив у ДСНС, щодня дбаючи про безпеку людей і готовність рятувальних підрозділів до виконання завдань. Його життя було сповнене відповідальності та відданості справі, якій він присвятив себе.
"Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про Анатолія назавжди залишиться в наших серцях", - додали в ДСНС.
Що передувало
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару ФАБ-250 по спальному мікрорайону Словʼянська. Повідомлялося про загиблого та 10 поранених.
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