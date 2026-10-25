Лікарі п’ять днів боролися за життя: від тяжких поранень внаслідок обстрілу помер рятувальник Юрій Ільченко. ФОТО

25 жовтня від тяжких поранень внаслідок обстрілу в лікарні помер рятувальник Юрій Ільченко - начальник караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини, капітан служби цивільного захисту.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"П’ять днів лікарі боролися за його життя, але врятувати Юрія не вдалося. До свого 44-річчя він не дожив лише п’ять днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в нього залишилися дружина й двоє дітей: неповнолітня донька та 18-річний син.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальник Анатолій Гопка загинув під час атаки РФ на Слов’янськ: його тіло виявили під завалами. ФОТО

Пожежно-рятувальна служба

Повідомляється, що понад 21 рік Юрій присвятив пожежно-рятувальній службі, пройшовши шлях від пожежного до начальника караулу. За ці роки були сотні виїздів, важкі чергування та порятунок людей.

За відвагу й відданість справі його відзначили відзнакою Президента України "За оборону України" та нагрудними знаками "За відвагу в надзвичайній ситуації", "Знак Пошани".

Також дивіться: Рятувальник Євген Коновалов загинув унаслідок удару російського FPV-дрона по Марганцю, - ДСНС. ФОТО

"Смерть Юрія - тяжка втрата для всього нашого колективу. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким і колегам. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Юрію Ільченку. Вічна шана за роки, віддані порятунку людей", - додали в ДСНС.