Лікарі п’ять днів боролися за життя: від тяжких поранень внаслідок обстрілу помер рятувальник Юрій Ільченко. ФОТО
25 жовтня від тяжких поранень внаслідок обстрілу в лікарні помер рятувальник Юрій Ільченко - начальник караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини, капітан служби цивільного захисту.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"П’ять днів лікарі боролися за його життя, але врятувати Юрія не вдалося. До свого 44-річчя він не дожив лише п’ять днів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в нього залишилися дружина й двоє дітей: неповнолітня донька та 18-річний син.
Пожежно-рятувальна служба
Повідомляється, що понад 21 рік Юрій присвятив пожежно-рятувальній службі, пройшовши шлях від пожежного до начальника караулу. За ці роки були сотні виїздів, важкі чергування та порятунок людей.
За відвагу й відданість справі його відзначили відзнакою Президента України "За оборону України" та нагрудними знаками "За відвагу в надзвичайній ситуації", "Знак Пошани".
"Смерть Юрія - тяжка втрата для всього нашого колективу. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким і колегам. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Юрію Ільченку. Вічна шана за роки, віддані порятунку людей", - додали в ДСНС.
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