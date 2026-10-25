У премьер-министра Корецкого четыре советника: кто они?

У премьер-министра Украины Сергея Корецкого нет ни одного штатного советника, с ним сотрудничают четверо советников на общественных началах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Кто консультирует главу правительства на общественных началах

Как отмечается, советниками главы правительства на общественных началах являются Руслан Квитин, Олег Крыжановский, Анна Козярская и Александр Шевелев.

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Что известно о команде консультантов

По имеющейся информации, Анна Козярская также является советницей в Министерстве иностранных дел, Олег Крыжановский работал директором департамента по управлению корпоративными правами в Минэнерго, а до этого возглавлял отдел энергетики в Антимонопольном комитете Украины.

Руслан Квитин — адвокат и юрист, участвовал в процедуре возвращения государственного контроля над "Укрнафтой".

Александр Шевелев — эксперт по стратегическим коммуникациям, который в разное время работал в нефтегазовых и энергетических компаниях, а сейчас возглавляет коммуникационный отдел в "Нафтогазе".

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Как сообщалось, Верховная Рада назначила Корецкого премьер-министром 16 июля 2026 года, до этого он был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".