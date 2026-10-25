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Новини Кадрові зміни в уряді
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У прем’єр-міністра Корецького чотири радники: хто вони?

корецький має 4 радники

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький не має жодного штатного радника, з ним співпрацюють четверо радників на громадських засадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Хто консультує главу уряду на громадських засадах

Як зазначається, радниками глави уряду на громадських засадах є Руслан Квітін, Олег Крижанівський, Анна Козярська та Олександр Шевельов.

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Що відомо про команду консультантів

За наявною інформацією, Анна Козярська також є радницею в Міністерстві закордонних справ, Олег Крижанівський працював директором департаменту з управління корпоративними правами в Міненерго, а до того керував відділом енергетики в Антимонопольному комітеті Україні.

Руслан Квітін - адвокат і юрист, брав участь в процедурі повернення державного контролю над "Укрнафтою".

Олександр Шевельов є експертом зі стратегічних комунікацій, який в різний час працював у нафтогазових та енергетичних компаніях, а наразі очолює комунікації в "Нафтогазі".

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Корецького прем’єр-міністром 16 липня 2026 року, до цього він був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: 

Нафтогаз (1484) Корецький Сергій (210)
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Топ коментарі
+4
Типові українські трутні
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25.10.2026 14:58 Відповісти
+4
+15 гривень, пройди в касу
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25.10.2026 15:01 Відповісти
+3
І всі заброньовані, супер важливі критичні спеціалісти, це тільки у одного а уявіть скільки таких паразитів прожирають коштів ще у інших?! Звісно ж не буде вистачати допомоги Європи, уріжте заступників радників секретурок краще.
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25.10.2026 15:02 Відповісти

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