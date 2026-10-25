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Новости Дизельная сделка
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Москва готова обеспечить США любой объем дизельного топлива, - правительство РФ

Дизельное соглашение РФ и США

В Москве сообщили, какой объем дизельного топлива Россия может поставить Соединенным Штатам.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Сколько захотят"

Так, по его словам, Москва готова обеспечить США любой объем поставок дизельного топлива.

"Сколько захотят наши партнеры… из того объема, который мы будем поставлять на экспорт", — заявил Новак.

Он добавил, что "мы можем все поставить".

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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Автор: 

россия (90088) США (30829) дизель (50)
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Топ комментарии
+11
Що не скажеш перед американськими виборами)))
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25.10.2026 15:30 Ответить
+8
Як кажуть москалі "ат сєрца атарву ,но дам"))Тобто,сваїм ніх,бо їм нах,а от американцям ..)))
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25.10.2026 15:33 Ответить
+7
Де ж вони його стільки візьмуть, болєзниє...
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25.10.2026 15:34 Ответить

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