Рубио назвал "очень мудрым" решение Трампа ослабить санкции против РФ ради "дизельного соглашения"

Глава Госдепартамента США Марко Рубио одобрил шаги Дональда Трампа по временному снятию части санкций с РФ, связанных с "дизельным соглашением", назвав такое решение президента вполне оправданным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал NTV.

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Зачем США нужен российский дизель?

Как пояснил глава американского Госдепа, этот шаг направлен на насыщение мирового рынка энергоресурсами и стабилизацию цен. По словам Рубио, в Вашингтоне стремятся проанализировать, как ограничения и пошлины сказываются на глобальной и внутренней экономике США, в частности, в связи с привлечением отдельных объемов российского дизеля.

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"Я считаю решение президента разрешить дополнительные поставки энергоносителей на мировой рынок в течение короткого периода очень мудрым", — заявил Рубио.

Он также добавил, что этот шаг может быть выгоден не только другим странам, но и самим Соединенным Штатам, которые сталкиваются с высокими ценами на дизельное топливо.

По словам Рубио, российский дизель в любом случае попал бы на мировой рынок, независимо от решения Вашингтона. Поэтому важно и то, какую долю этих поставок смогут получить США.

Причины подорожания энергоресурсов

Рубио назвал несколько ключевых причин подорожания энергоресурсов: обострение ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, нападения хуситов на объекты в Саудовской Аравии, а также удары по энергосистеме в контексте войны РФ против Украины.

Он подчеркнул, что команде Трампа необходима 60-дневная пауза для детального анализа того, как санкции и пошлины отразятся на экономике Соединенных Штатов и мира. Это позволит Вашингтону точнее оценить риски для глобальных рынков топлива.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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