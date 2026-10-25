Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти РФ для "дизельної угоди"

Очільник Держдепартаменту США Марко Рубіо схвалив кроки Дональда Трампа щодо тимчасового зняття частини санкцій з РФ, пов'язаних із "дизельною угодою", назвавши таке рішення президента цілком виправданим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал NTV.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Навіщо США російський дизель?

Як пояснив очільник американського Держдепу, цей крок спрямований на насичення світового ринку енергоресурсами та стабілізацію цін. За словами Рубіо, у Вашингтоні прагнуть проаналізувати, як обмеження й мита позначаються на глобальній та внутрішній економіці США, зокрема через залучення окремих обсягів російського дизелю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор-демократ США Шифф розкритикував угоду Трампа з Росією щодо дизельного пального

Я вважаю рішення президента дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок протягом короткого періоду дуже мудрим", - заявив Рубіо.

Він також додав, що цей крок може бути вигідним не лише іншим країнам, а й самим Сполученим Штатам, які стикаються з високими цінами на дизельне пальне.

За словами Рубіо, російський дизель однаково потрапляв би на світовий ринок, незалежно від рішення Вашингтона. Тому важливо й те, яку частку цих поставок зможуть отримати США.

Причини здорожчання енергоресурсів

Рубіо назвав декілька ключових причин подорожчання енергоресурсів: загострення довкола Ірану й Ормузької протоки, напади хуситів на об'єкти в Саудівській Аравії, а також удари по енергосистемі у контексті війни РФ проти України.

Він підкреслив, що команді Трампа необхідна 60-денна павза для детального аналізу того, як санкції та мита позначаться на економіці Сполучених Штатів і світу. Це дозволить Вашингтону точніше оцінити ризики для глобальних ринків пального.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про "дизельну угоду" з Росією: Путін "не водить за ніс" Трампа

Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший танкер, завантажений російським дизпаливом, вже прямує до США, - Reuters