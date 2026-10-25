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Новини Дизельна угода
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Москва готова забезпечити США будь-який обсяг дизеля, - уряд РФ

Дизельна угода РФ і США

У Москві розповіли, скільки дизеля Росія може поставити Сполученим Штатам.

Про це розповів віцепрем'єр РФ Олександр Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Скільки захочуть"

Так, за його словами, Москва готова забезпечити США будь-який обсяг постачання дизеля.

"Скільки захочуть наші партнери… з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт", - заявив Новак.

Він додав, що "ми можемо все поставити".

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
  • 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
  • Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
  • У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
  • Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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Автор: 

росія (48384) США (23008) дизель (130)
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Топ коментарі
+17
Що не скажеш перед американськими виборами)))
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25.10.2026 15:30 Відповісти
+11
Де ж вони його стільки візьмуть, болєзниє...
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25.10.2026 15:34 Відповісти
+9
А де візьмуть? Навіть якщо Трамп змусить нас припинить удари по кацапських НПЗ, магістральних перекачувально-розподільних станціях, та терміналах, то їм же ще треба відновить розбите...
Значить, будуть садить своє "бидло", на "голодний пайок"... А попереду ЗИМА! І їм соляра самим потрібна буде...
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25.10.2026 15:35 Відповісти

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