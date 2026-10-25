РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11329 посетителей онлайн
Новости Резиденция Путина на Валдае
1 819 14

Вокруг резиденции Путина на Валдае поставили еще одно кольцо ПВО, - "Радио Свобода"

ПВО возле резиденции Путина на Валдае
Фото: Jembobineuse / X

В радиусе 50 километров от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае поставили еще одно кольцо из башен противовоздушной обороны. Оно проходит через его "запасной аэродром" в Хотилове и секретную биолабораторию на острове Лисий.

Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный совместно с OSINT-аналитиком jembobineuse, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новое кольцо защиты

На основе OSINT-анализа выяснилось, что в октябре в радиусе 50 километров от резиденции, к югу от нее, были размещены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор". Найти позиции в северной части кольца пока не удалось. Эксперты предполагают, что, возможно, их построят в ближайшие месяцы.

Одна из башен этого "внешнего кольца" была построена уже давно, в марте 2026 года, на территории военной базы Хотилово, которой регулярно пользуется Путин и откуда до резиденции на Валдае можно добраться на поезде по специально построенной для этого железнодорожной ветке.

Еще несколько позиций ПВО этого кольца были сооружены на берегу Вышневолоцкого водохранилища, в том числе на острове Лисичий, где российские военные построили новый лабораторный комплекс, вероятно связанный с российской программой биологического оружия.

Смотрите также: Семь новых башен с "Панцирями" построили вокруг резиденции Путина на Валдае, - СМИ. ФОТОрепортаж

Сравнение с Москвой

Как отмечают журналисты, в резиденции на Валдае, кроме Путина, много времени проводит Алина Кабаева, которую называют матерью его двух сыновей.

В целом вокруг Валдая сейчас зафиксировано более 50 позиций ПВО - всего вдвое меньше, чем было построено после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве и Московской области с их населением более 20 миллионов человек. В Валдае и Валдайском районе, а также в радиусе 50 километров проживает менее 100 тысяч человек, отмечает "Радио Свобода".

Смотрите также: В 9 км от резиденции Путина на Валдае появились противодроновые сетки, - российские СМИ. ФОТО

Автор: 

ПВО (4173) путин владимир (22061) резиденция (158) Новгородская область РФ (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Стягуйте туди все, хай дєдушка спокійно сидить на валізах. І для ЗСУ хоч якась користь.
показать весь комментарий
25.10.2026 16:41 Ответить
+5
Навіщо такі понти, чи страх? Наша ракетна програма в надійних руках шулєрманів та міндичів і не полетить на ті валдаї.
показать весь комментарий
25.10.2026 17:03 Ответить
+3
Чим більше кілець, тим менше захист нпз, та інших підприємств.
показать весь комментарий
25.10.2026 17:16 Ответить

Загрузка...

 
 