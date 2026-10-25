Вокруг резиденции Путина на Валдае поставили еще одно кольцо ПВО, - "Радио Свобода"

Фото: Jembobineuse / X

В радиусе 50 километров от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае поставили еще одно кольцо из башен противовоздушной обороны. Оно проходит через его "запасной аэродром" в Хотилове и секретную биолабораторию на острове Лисий.

Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный совместно с OSINT-аналитиком jembobineuse, передает Цензор.НЕТ.

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Новое кольцо защиты

На основе OSINT-анализа выяснилось, что в октябре в радиусе 50 километров от резиденции, к югу от нее, были размещены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор". Найти позиции в северной части кольца пока не удалось. Эксперты предполагают, что, возможно, их построят в ближайшие месяцы.

Одна из башен этого "внешнего кольца" была построена уже давно, в марте 2026 года, на территории военной базы Хотилово, которой регулярно пользуется Путин и откуда до резиденции на Валдае можно добраться на поезде по специально построенной для этого железнодорожной ветке.

Еще несколько позиций ПВО этого кольца были сооружены на берегу Вышневолоцкого водохранилища, в том числе на острове Лисичий, где российские военные построили новый лабораторный комплекс, вероятно связанный с российской программой биологического оружия.

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Сравнение с Москвой

Как отмечают журналисты, в резиденции на Валдае, кроме Путина, много времени проводит Алина Кабаева, которую называют матерью его двух сыновей.

В целом вокруг Валдая сейчас зафиксировано более 50 позиций ПВО - всего вдвое меньше, чем было построено после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве и Московской области с их населением более 20 миллионов человек. В Валдае и Валдайском районе, а также в радиусе 50 километров проживает менее 100 тысяч человек, отмечает "Радио Свобода".

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