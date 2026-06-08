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Новости Фото Резиденция Путина на Валдае
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В 9 км от резиденции Путина на Валдае появились противодроновые сетки, - российские СМИ. ФОТО

Специальные антидроновые сетки заметили над стоянками для грузового транспорта в Валдайском районе Новгородской области РФ - всего в 9 километрах от официальной загородной резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".

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Детали

Журналисты обнародовали соответствующие фотографии, на которых видны массивные сетки, натянутые непосредственно над фурами. Один из таких снимков был зафиксирован на федеральной трассе М-10 вблизи города Валдай.

Аналитики отмечают, что ранее подобных заграждений в этом районе не было. В частности, на панорамных снимках сервиса "Яндекс. Карты" и спутниковых изображениях платформы Google Maps, датированных 2025 годом, эти защитные конструкции в указанной локации полностью отсутствуют.

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По данным расследователей, оккупанты начали лихорадочно оборудовать трассу защитными сетками сразу после успешной и масштабной операции украинских спецслужб под названием "Павутина", которая состоялась 1 июня 2025 года.

Оценка эффективности

Представитель следственного проекта Conflict Intelligence Team (CIT), который согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, отметил, что такие металлические или веревочные сетки обычно используют для улавливания небольших БПЛА или боеприпасов, сбрасываемых с дронов.

При этом от прямого попадания крупных украинских стратегических беспилотников (таких как, например, дальнобойный "Лютий") подобная сетка объект не спасет.

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Вблизи резиденции Путина на Валдае установили противодроновые сетки
Вблизи резиденции Путина на Валдае установили противодроновые сетки
Вблизи резиденции Путина на Валдае установили противодроновые сетки

  • Напомним, что валдайская резиденция Путина уже неоднократно оказывалась в центре внимания.
  • В конце декабря прошлого года министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке на этот объект с использованием сразу 91 беспилотника. Тогда президент Украины Владимир Зеленский официально назвал эти панические заявления российской стороны очередным информационным фейком. 

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путин владимир (32580) резиденция (152) россия (97838) Удары по РФ (1002)
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Від газу vx не врятує.
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08.06.2026 17:36 Ответить
Логічним буде висловити здогад, що десь поруч вхід до тунелю, через який здійснюється постачання бункеру паливом, їжею чи ще чимось? Чи то вже в мене трохи дах поплив? Бо відстань все ж чимала...
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08.06.2026 17:44 Ответить
Як же цей кривавий маньяк убивця боїтся за свою погану шкуру ,здохниш нациська паскуда і доволі швидко.
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08.06.2026 17:52 Ответить
Переживет за свою никчемную шкуру, трясется то как червяк) интересно как оно спит по ночам и в зеркало смотрит, там видать псих проблем тьма
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08.06.2026 17:57 Ответить
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08.06.2026 18:00 Ответить
і стали возити більший чемодан.
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08.06.2026 18:09 Ответить
Убога та нікчемна, остання смердюча части кривавої совдепії, здихає на території московитів, разом з отим лайном прутіним-лавровим-матвієнчихою та сотнями, їм подібних злочинців !! Варлаам Шаламов, це пророче передбачив у своїх «Колимських расказах»!!
ПО РОМАНУ ВАРЛААМА ШАЛАМОВА ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА!
https://www.youtube.com/watch?v=8y3W7YdGAVU
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08.06.2026 18:16 Ответить
 
 