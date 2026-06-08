В 9 км от резиденции Путина на Валдае появились противодроновые сетки, - российские СМИ. ФОТО

Специальные антидроновые сетки заметили над стоянками для грузового транспорта в Валдайском районе Новгородской области РФ - всего в 9 километрах от официальной загородной резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".

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Детали

Журналисты обнародовали соответствующие фотографии, на которых видны массивные сетки, натянутые непосредственно над фурами. Один из таких снимков был зафиксирован на федеральной трассе М-10 вблизи города Валдай.

Аналитики отмечают, что ранее подобных заграждений в этом районе не было. В частности, на панорамных снимках сервиса "Яндекс. Карты" и спутниковых изображениях платформы Google Maps, датированных 2025 годом, эти защитные конструкции в указанной локации полностью отсутствуют.

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По данным расследователей, оккупанты начали лихорадочно оборудовать трассу защитными сетками сразу после успешной и масштабной операции украинских спецслужб под названием "Павутина", которая состоялась 1 июня 2025 года.

Оценка эффективности

Представитель следственного проекта Conflict Intelligence Team (CIT), который согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, отметил, что такие металлические или веревочные сетки обычно используют для улавливания небольших БПЛА или боеприпасов, сбрасываемых с дронов.

При этом от прямого попадания крупных украинских стратегических беспилотников (таких как, например, дальнобойный "Лютий") подобная сетка объект не спасет.

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