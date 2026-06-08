За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися протидронові сітки, - росЗМІ. ФОТО

Спеціальні антидронові сітки помітили над стоянками для вантажного транспорту у Валдайському районі Новгородської області РФ — всього за 9 кілометрів від офіційної заміської резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство. Новости".

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Деталі

Журналісти оприлюднили відповідні фотографії, на яких видно масивні сітки, натягнуті безпосередньо над фурами. Один із таких знімків був зафіксований на федеральній трасі М-10 поблизу міста Валдай.

Аналітики зазначають, що раніше подібних загороджень у цьому районі не було. Зокрема, на панорамних знімках сервісу "Яндекс Карти" та супутникових зображеннях платформи Google Maps, які датовані 2025 роком, ці захисні конструкції на вказаній локації повністю відсутні.

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За даними розслідувачів, окупанти почали гарячково обладнувати трасу захисними сітками одразу після успішної та масштабної операції українських спецслужб під назвою "Павутина", яка відбулася 1 червня 2025 року.

Оцінка ефективності

Представник розслідувального проекту Conflict Intelligence Team (CIT), який погодився прокоментувати ситуацію на умовах анонімності, зазначив, що такі металеві чи мотузкові сітки зазвичай використовують для уловлювання невеликих БпЛА або боєприпасів, які скидаються з дронів.

При цьому від прямого влучання великих українських стратегічних безпілотників (таких як, наприклад, далекобійний "Лютий") подібна сітка об'єкт не врятує.

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