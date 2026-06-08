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Новини Фото Резиденція Путіна на Валдаї
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За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися протидронові сітки, - росЗМІ. ФОТО

Спеціальні антидронові сітки помітили над стоянками для вантажного транспорту у Валдайському районі Новгородської області РФ — всього за 9 кілометрів від офіційної заміської резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство. Новости".

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Деталі

Журналісти оприлюднили відповідні фотографії, на яких видно масивні сітки, натягнуті безпосередньо над фурами. Один із таких знімків був зафіксований на федеральній трасі М-10 поблизу міста Валдай.

Аналітики зазначають, що раніше подібних загороджень у цьому районі не було. Зокрема, на панорамних знімках сервісу "Яндекс Карти" та супутникових зображеннях платформи Google Maps, які датовані 2025 роком, ці захисні конструкції на вказаній локації повністю відсутні.

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За даними розслідувачів, окупанти почали гарячково обладнувати трасу захисними сітками одразу після успішної та масштабної операції українських спецслужб під назвою "Павутина", яка відбулася 1 червня 2025 року.

Оцінка ефективності

Представник розслідувального проекту Conflict Intelligence Team (CIT), який погодився прокоментувати ситуацію на умовах анонімності, зазначив, що такі металеві чи мотузкові сітки зазвичай використовують для уловлювання невеликих БпЛА або боєприпасів, які скидаються з дронів.

При цьому від прямого влучання великих українських стратегічних безпілотників (таких як, наприклад, далекобійний "Лютий") подібна сітка об'єкт не врятує.

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Поблизу резиденції Путіна на Валдаї повісили протидронові сітки
Поблизу резиденції Путіна на Валдаї повісили протидронові сітки
Поблизу резиденції Путіна на Валдаї повісили протидронові сітки

  • Нагадаємо, що Валдайська резиденція Путіна вже неодноразово опинялася в епіцентрі уваги.
  • Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці на цей об'єкт із використанням одразу 91 безпілотника. Тоді президент України Володимир Зеленський офіційно назвав ці панічні заяви російської сторони черговим інформаційним фейком. 

Автор: 

путін володимир (25468) резиденція (48) росія (70353) Удари по РФ (1011)
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Від газу vx не врятує.
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08.06.2026 17:36 Відповісти
Логічним буде висловити здогад, що десь поруч вхід до тунелю, через який здійснюється постачання бункеру паливом, їжею чи ще чимось? Чи то вже в мене трохи дах поплив? Бо відстань все ж чимала...
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08.06.2026 17:44 Відповісти
Як же цей кривавий маньяк убивця боїтся за свою погану шкуру ,здохниш нациська паскуда і доволі швидко.
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08.06.2026 17:52 Відповісти
Переживет за свою никчемную шкуру, трясется то как червяк) интересно как оно спит по ночам и в зеркало смотрит, там видать псих проблем тьма
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08.06.2026 17:57 Відповісти
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08.06.2026 18:00 Відповісти
і стали возити більший чемодан.
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08.06.2026 18:09 Відповісти
Там вже морський контейнер !
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08.06.2026 18:59 Відповісти
Убога та нікчемна, остання смердюча части кривавої совдепії, здихає на території московитів, разом з отим лайном прутіним-лавровим-матвієнчихою та сотнями, їм подібних злочинців !! Варлаам Шаламов, це пророче передбачив у своїх «Колимських расказах»!!
ПО РОМАНУ ВАРЛААМА ШАЛАМОВА ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА!
https://www.youtube.com/watch?v=8y3W7YdGAVU
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08.06.2026 18:16 Відповісти
Скучно девочки, застой!🤪
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08.06.2026 18:39 Відповісти
Черговий ідіотизм а ля рюс: важким безпілотникам та ракетам які здатні долетіти до Валдаю жодні сітки (чи щось подібне) не завадять.
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08.06.2026 19:16 Відповісти
 
 