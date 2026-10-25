Навколо резиденції Путіна на Валдаї поставили ще одне кільце ППО,- "Радіо Свобода"

Фото: Jembobineuse / X

У радіусі 50 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї звели ще одне кільце з веж протиповітряної оборони. Воно проходить через його "запасний аеродром" у Хотилові та секретну біолабораторію на острові Лисячий (Лісій).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на аналіз супутникових знімків, проведений спільно з OSINT-аналітиком jembobineuse, передає Цензор.НЕТ.

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Нове кільце захисту

На основі OSINT-аналізу з'ясувалоя, що у жовтні в радіусі 50 кілометрів від резиденції, на південь від неї було розміщено зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Знайти позиції в північній частині кільця поки що не вдалося. Фахівці припускають, що, можливо, їх спорудять найближчими місяцями.

Одна з веж цього "зовнішнього кільця" була побудована вже давно, в березні 2026 року, на території військової бази Хотилове, якою регулярно користується Путін і звідки до резиденції на Валдаї можна дістатися поїздом спеціально спорудженою для цього залізничною гілкою.

Ще кілька позицій ППО цього кільця було споруджено на березі Вишневолоцького водосховища, серед якого на острові Лисячий російські військові збудували новий лабораторний комплекс, ймовірно пов’язаний із російською програмою біологічної зброї.

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Порівняння з Москвою

Як зазначають журналісти, у резиденції на Валдаї, окрім Путіна, багато часу проводить Аліна Кабаєва, яку називають матір’ю його двох синів.

Загалом навколо Валдаю тепер фіксується понад 50 позицій ППО – всього вдвічі менше, ніж було збудовано після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області з їхнім населенням у понад 20 мільйонів людей. У Валдаї та Валдайському районі, а також у радіусі 50 кілометрів проживає менш як 100 тисяч осіб, зауважує "Радіо Свобода".

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