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Новини Резиденція Путіна на Валдаї
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Навколо резиденції Путіна на Валдаї поставили ще одне кільце ППО,- "Радіо Свобода"

ППО біля резиденції Путіна на Валдаї
Фото: Jembobineuse / X

У радіусі 50 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї звели ще одне кільце з веж протиповітряної оборони. Воно проходить через його "запасний аеродром" у Хотилові та секретну біолабораторію на острові Лисячий (Лісій).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на аналіз супутникових знімків, проведений спільно з OSINT-аналітиком jembobineuse, передає Цензор.НЕТ.

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Нове кільце захисту

На основі OSINT-аналізу з'ясувалоя, що у жовтні в радіусі 50 кілометрів від резиденції, на південь від неї було розміщено зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Знайти позиції в північній частині кільця поки що не вдалося. Фахівці припускають, що, можливо, їх спорудять найближчими місяцями.

Одна з веж цього "зовнішнього кільця" була побудована вже давно, в березні 2026 року, на території військової бази Хотилове, якою регулярно користується Путін і звідки до резиденції на Валдаї можна дістатися поїздом спеціально спорудженою для цього залізничною гілкою.

Ще кілька позицій ППО цього кільця було споруджено на березі Вишневолоцького водосховища, серед якого на острові Лисячий російські військові збудували новий лабораторний комплекс, ймовірно пов’язаний із російською програмою біологічної зброї.

Дивіться також: Сім нових башт із "Панцирами" збудували навколо резиденції Путіна на Валдаї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Порівняння з Москвою

Як зазначають журналісти, у резиденції на Валдаї, окрім Путіна, багато часу проводить Аліна Кабаєва, яку називають матір’ю його двох синів.

Загалом навколо Валдаю тепер фіксується понад 50 позицій ППО – всього вдвічі менше, ніж було збудовано після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області з їхнім населенням у понад 20 мільйонів людей. У Валдаї та Валдайському районі, а також у радіусі 50 кілометрів проживає менш як 100 тисяч осіб, зауважує "Радіо Свобода".

Дивіться також: За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися протидронові сітки, - росЗМІ. ФОТО

Автор: 

ППО (4586) путін володимир (13793) резиденція (45) Новгородська область РФ (5)
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Топ коментарі
+4
Стягуйте туди все, хай дєдушка спокійно сидить на валізах. І для ЗСУ хоч якась користь.
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25.10.2026 16:41 Відповісти
+4
Навіщо такі понти, чи страх? Наша ракетна програма в надійних руках шулєрманів та міндичів і не полетить на ті валдаї.
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25.10.2026 17:03 Відповісти
+2
Чим більше кілець, тим менше захист нпз, та інших підприємств.
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25.10.2026 17:16 Відповісти

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