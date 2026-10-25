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Россиянка жалуется, что вынуждена ночевать в аэропорту из-за отмененных авиарейсов: "Это просто какой-то п#здец". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на закрытые аэропорты и отмененные авиарейсы из-за атак беспилотников на регионы РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница РФ возмущена тем, что уже более суток не может вылететь из Санкт-Петербурга и вынуждена ночевать в аэропорту в ожидании своего рейса.
"Это просто какой-то п#здец, мы сутки не можем вылететь из Петербурга", - жалуется россиянка на опубликованных кадрах.
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+17 Марта Шепель #549182
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+14 ола жмуд
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+6 Старый зольдат
показать весь комментарий25.10.2026 17:30 Ответить Ссылка
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