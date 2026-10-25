РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11329 посетителей онлайн
Новости Коллапс в аэропортах РФ
2 850 27

Россиянка жалуется, что вынуждена ночевать в аэропорту из-за отмененных авиарейсов: "Это просто какой-то п#здец". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на закрытые аэропорты и отмененные авиарейсы из-за атак беспилотников на регионы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница РФ возмущена тем, что уже более суток не может вылететь из Санкт-Петербурга и вынуждена ночевать в аэропорту в ожидании своего рейса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это просто какой-то п#здец, мы сутки не можем вылететь из Петербурга", - жалуется россиянка на опубликованных кадрах.

Смотрите также: Москву атакуют беспилотники: все аэропорты столицы РФ приостановили работу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд аэропортов РФ ночью приостановили работу

Автор: 

аэропорт (1584) россия (90088) Санкт-Петербург (538) атака (2298) дроны (8450)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ця *****, насправді п#здеця не бачила. Їй неодмінно треба його показати.
показать весь комментарий
25.10.2026 17:24 Ответить
+14
це плебейське сміття із своєю тюремною матюкливою мовою вже достало. Повилазило з під шконки і навіть понити без матююків не може
показать весь комментарий
25.10.2026 17:24 Ответить
+6
Не ной, свинособача самиця, шукай ямщіка і з бубенцями 3,14здуй до дому, курва кончена.
показать весь комментарий
25.10.2026 17:30 Ответить

Загрузка...

 
 