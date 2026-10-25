Росіянка скиглить, що змушена ночувати в аеропорту через скасовані авіарейси: "Это просто какой-то п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скаржиться на закриті аеропорти та скасовані авіарейси через атаки безпілотників на регіони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жителька РФ обурена тим, що вже понад добу не може вилетіти із Санкт-Петербурга та змушена ночувати в аеропорту в очікуванні свого рейсу.

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"Это просто какой-то п#здец, мы сутки не можем вылететь из Петербурга", - скиглить росіянка на опублікованих кадрах.

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