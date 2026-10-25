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Новини Колапс в аеропортах РФ
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Росіянка скиглить, що змушена ночувати в аеропорту через скасовані авіарейси: "Это просто какой-то п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скаржиться на закриті аеропорти та скасовані авіарейси через атаки безпілотників на регіони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жителька РФ обурена тим, що вже понад добу не може вилетіти із Санкт-Петербурга та змушена ночувати в аеропорту в очікуванні свого рейсу.

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"Это просто какой-то п#здец, мы сутки не можем вылететь из Петербурга", - скиглить росіянка на опублікованих кадрах.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Низка аеропортів РФ вночі призупиняли роботу

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аеропорт (805) росія (48384) Санкт-Петербург (320) атака (2336) дрони (9185)
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Топ коментарі
+14
Ця *****, насправді п#здеця не бачила. Їй неодмінно треба його показати.
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25.10.2026 17:24 Відповісти
+10
це плебейське сміття із своєю тюремною матюкливою мовою вже достало. Повилазило з під шконки і навіть понити без матююків не може
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25.10.2026 17:24 Відповісти
+5
Не ной, свинособача самиця, шукай ямщіка і з бубенцями 3,14здуй до дому, курва кончена.
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25.10.2026 17:30 Відповісти

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