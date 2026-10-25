Студенческое движение против Вучича: в Сербии проходят досрочные парламентские выборы

В воскресенье, 25 октября, в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Главными соперниками на выборах являются Сербская прогрессивная партия (SNS) экс-президента Александра Вучича и "Студенческий список".

Об этом пишут Reuters и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Право голосовать на выборах имеют около 6,4 миллиона граждан.

"Результат этих выборов покажет, сохранят ли власть в парламенте из 250 мест партия бывшего президента Александара Вучича и ее партнеры по коалиции", - отмечает DW.

Основные конкуренты

Главным оппонентом Сербской прогрессивной партии Вучича на парламентских выборах является "Студенческий список" - коалиционное движение из кандидатов, выдвинутых студентами, которые уже почти два года протестуют против политики правительства.

В "Студенческом списке" 250 человек: профессора, врачи, предприниматели, деятели культуры и активисты из разных регионов страны. Возглавляет его кардиолог, профессор медицинского факультета Университета Нови-Сада Илья Срданович, который называет себя "первым среди равных".

В конце сентября этого года Вучич распустил парламент и ушел в отставку с поста президента, объявив о намерении возглавить правительство, если СПП, избирательный список которой он возглавляет, выиграет выборы.

Вучич занимал различные должности в сербской политике с 2012 года, в 2017-м был избран президентом. Помимо прочего, его правление сопровождалось обвинениями в коррупции.

Данные социологических опросов

В предвыборных социологических опросах обе партии фактически шли нога в ногу. Согласно опросу Ipsos, опубликованному 22 октября, Сербская прогрессивная партия Вучича лидировала с 47% голосов против 40% у Студенческого движения.

Избирательные участки в Сербии закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени).

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Что предшествовало

Напомним, что 27 сентября президент Сербии Александар Вучич подал в отставку с поста и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.

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