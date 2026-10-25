Студентський рух проти Вучича: у Сербії дострокові парламентські вибори

У неділю, 25 жовтня, в Сербії проходять дострокові парламентські вибори. Головними опонентами на виборах є Сербська прогресивна партія (SNS) експрезидента Александра Вучича і "Студентський список".

Про це пишуть Reuters та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Право проголосувати на виборах мають близько 6,4 мільйона громадян.

"Результат цих виборів покаже, чи утримають владу у парламенті з 250 місць партія колишнього президента Александара Вучича та її партнери по коаліції", - зазначає DW.

Основні конкуренти

Головним опонентом Сербської прогресивної партії Вучича на парламентських виборах є "Студентський список" - коаліційний рух з кандидатів, висунутих студентами, які уже майже два роки протестують проти політики уряду.

У "Студентському списку" 250 осіб: професори, лікарі, підприємці, діячі культури та активісти з різних регіонів країни. Очолює його кардіолог, професор медичного факультету Університету Нови-Саду Ілля Срданович, який називає себе "першим серед рівних".

Наприкінці вересня цього року Вучич розпустив парламент і пішов у відставку з посади президента, оголосивши намір очолити уряд, якщо СПП, виборчий список якої він очолює, виграє вибори.

Вучич перебував на різних посадах у сербській політиці з 2012 року, у 2017-му був обраний президентом. Серед іншого його правління супроводжувалося звинуваченнями у корупції.

Дані соцопитувань

У передвиборних соціологічних опитуваннях обидві партії фактично йшли пліч-о-пліч. Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим 22 жовтня, Сербська прогресивна партія Вучича лідирувала з 47% голосів проти 40% у студентського руху.

Виборчі дільниці в Сербії зачиняться о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

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Що передувало

Нагадаємо, що 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.

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