Вучич подав у відставку з посади президента Сербії

У неділю, 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.

Про це повідомляє PTC, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я зараз підписую текст такого змісту: "На підставі частини 5 статті 116 Конституції Республіки Сербія я подаю у відставку з посади президента Республіки"", - заявив Вучич.

Він додав, що повідомив громадськість про подання відставки відповідно до Конституції. Вучич зазначив, що заява про відставку направляється до парламенту. Обов'язки президента виконуватиме спікер Ана Брнабич.

Політик зазначив, що до кінця грудня буде проведено перший тур президентських виборів, а перед цим 25 жовтня відбудуться парламентські вибори.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше Александар Вучич заявляв, що 27 вересня планує піти у відставку.

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