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Новини Відставка Вучича
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Вучич подав у відставку з посади президента Сербії

вучич

У неділю, 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.

Про це повідомляє PTC, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці 

"Я зараз підписую текст такого змісту: "На підставі частини 5 статті 116 Конституції Республіки Сербія я подаю у відставку з посади президента Республіки"", - заявив Вучич.

Він додав, що повідомив громадськість про подання відставки відповідно до Конституції. Вучич зазначив, що заява про відставку направляється до парламенту. Обов'язки президента виконуватиме спікер Ана Брнабич.

Політик зазначив, що до кінця грудня буде проведено перший тур президентських виборів, а перед цим 25 жовтня відбудуться парламентські вибори.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше Александар Вучич заявляв, що 27 вересня планує піти у відставку.

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Автор: 

відставка (1368) Сербія (390) Вучич Александр (142)
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Топ коментарі
+8
Приклад для невідомого вови
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27.09.2026 22:23 Відповісти
+6
В нас поки за шкірку чи за ноги з крісла не витягнеш, само не піде. Навіть коли просиш, ну вали вже, все одно сидить і ще ображається.
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27.09.2026 22:35 Відповісти
+2
Хитрий політик. Це все гра і він йде з поста президента умовно (і не в перший раз), проте одразу вривається в прем'єри. Заграє з проросійським електоратом не бажаючи втрачати його підтримку на виборах, і в той же час без проблем постачає зброю Україні. Роблячи вигляд, що він великий друг Москви. Браво, браво.
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27.09.2026 22:40 Відповісти

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