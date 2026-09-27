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Новости Отставка Вучича
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Вучич подал в отставку с поста президента Сербии

вучич

В воскресенье, 27 сентября, президент Сербии Александр Вучич подал в отставку и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает PTC, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности 

"Я сейчас подписываю текст следующего содержания: "На основании части 5 статьи 116 Конституции Республики Сербии я подаю в отставку с поста президента Республики"", — заявил Вучич.

Он добавил, что сообщил общественности о подаче отставки в соответствии с Конституцией. Вучич отметил, что заявление об отставке направляется в парламент. Обязанности президента будет исполнять спикер Ана Брнабич.

Политик отметил, что до конца декабря будет проведен первый тур президентских выборов, а перед этим 25 октября состоятся парламентские выборы.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее Александар Вучич заявлял, что 27 сентября планирует уйти в отставку.

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Автор: 

отставка (3258) Сербия (467) Вучич Александр (126)
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Топ комментарии
+8
Приклад для невідомого вови
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27.09.2026 22:23 Ответить
+6
В нас поки за шкірку чи за ноги з крісла не витягнеш, само не піде. Навіть коли просиш, ну вали вже, все одно сидить і ще ображається.
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27.09.2026 22:35 Ответить
+2
Хитрий політик. Це все гра і він йде з поста президента умовно (і не в перший раз), проте одразу вривається в прем'єри. Заграє з проросійським електоратом не бажаючи втрачати його підтримку на виборах, і в той же час без проблем постачає зброю Україні. Роблячи вигляд, що він великий друг Москви. Браво, браво.
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27.09.2026 22:40 Ответить

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