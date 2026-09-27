Вучич подал в отставку с поста президента Сербии

В воскресенье, 27 сентября, президент Сербии Александр Вучич подал в отставку и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает PTC, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я сейчас подписываю текст следующего содержания: "На основании части 5 статьи 116 Конституции Республики Сербии я подаю в отставку с поста президента Республики"", — заявил Вучич.

Он добавил, что сообщил общественности о подаче отставки в соответствии с Конституцией. Вучич отметил, что заявление об отставке направляется в парламент. Обязанности президента будет исполнять спикер Ана Брнабич.

Политик отметил, что до конца декабря будет проведен первый тур президентских выборов, а перед этим 25 октября состоятся парламентские выборы.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее Александар Вучич заявлял, что 27 сентября планирует уйти в отставку.

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