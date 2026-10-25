Большинство избирателей США обеспокоены коррупцией в администрации Трампа, - опрос
Накануне промежуточных выборов в США коррупция стала ключевым фактором недовольства американцев. Большинство избирателей заявили, что их беспокоит коррупция в администрации президента Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного FT и исследовательской компанией Focaldata, сообщает Цензор.НЕТ.
Обеспокоенность коррупцией
Согласно результатам опроса, около 69% зарегистрированных избирателей и почти 50% тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году, выразили обеспокоенность по поводу "коррупции, корыстных действий или конфликта интересов" в окружении главы Белого дома.
Почти 50% всех зарегистрированных избирателей считают, что коррупция стала более серьезной проблемой во время второго срока Трампа по сравнению с предыдущими администрациями.
Падение доходов американцев
Также почти 56% американцев жалуются на ухудшение финансового положения с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года. В частности, более четверти избирателей признались, что экономят даже на самом необходимом — еде и медицинских услугах.
Кроме того, исследование показывает, что примерно 54% избирателей возлагают главную вину за нынешний скачок цен на администрацию Трампа или республиканцев в Конгрессе.
Для Республиканской партии это становится серьезным вызовом: более 40% респондентов признались, что из-за роста цен, скорее всего, поддержат кандидатов от Демократической партии на выборах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, не нам тикати у них пальцем маючи у себе Zе та його менеджерів.
Чекайте незабаром
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4376207.html Зятьку Трумпа карма вже прилетіла. Вітьок - наступний...
«Знатний зальот….Нідерландська розвідка зламала смартфон зятя Трампа Джареда Кушнера та роками відстежувала його мільйонні транзакції з лідерами Близького Сходу, а також кілерами, очільниками хунт та найманцями. Великий текст про це написало Vanity Fair. Направду, це текст Метью Коула, який зробив текст для видання, обравши цікави моменти зі своєї книги "Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East" («Таємний план Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда з перебудови Близького Сходу») яку світ побачить 27 жовтня. .» (С