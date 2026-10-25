Большинство избирателей США обеспокоены коррупцией в администрации Трампа, - опрос

Накануне промежуточных выборов в США коррупция стала ключевым фактором недовольства американцев. Большинство избирателей заявили, что их беспокоит коррупция в администрации президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного FT и исследовательской компанией Focaldata, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обеспокоенность коррупцией

Согласно результатам опроса, около 69% зарегистрированных избирателей и почти 50% тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году, выразили обеспокоенность по поводу "коррупции, корыстных действий или конфликта интересов" в окружении главы Белого дома.

Почти 50% всех зарегистрированных избирателей считают, что коррупция стала более серьезной проблемой во время второго срока Трампа по сравнению с предыдущими администрациями.

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Падение доходов американцев

Также почти 56% американцев жалуются на ухудшение финансового положения с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года. В частности, более четверти избирателей признались, что экономят даже на самом необходимом — еде и медицинских услугах.

Кроме того, исследование показывает, что примерно 54% избирателей возлагают главную вину за нынешний скачок цен на администрацию Трампа или республиканцев в Конгрессе.

Для Республиканской партии это становится серьезным вызовом: более 40% респондентов признались, что из-за роста цен, скорее всего, поддержат кандидатов от Демократической партии на выборах.

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