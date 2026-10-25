В случае победы демократов США могут предоставить Украине новую помощь, - Reuters
Победа Демократической партии на выборах в США может разблокировать помощь Украине.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, президент США Дональд Трамп фактически приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине, несмотря на широкую поддержку со стороны как демократов, так и республиканцев в Конгрессе.
В частности, недавно он вызвал возмущение среди членов Конгресса (в том числе и многих республиканцев) из-за решения ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива и энергетического сектора. Это произошло всего через несколько недель после подписания соответствующих законов.
Издание пишет, что в случае победы на промежуточных выборах в ноябре демократы смогут определять, какие вопросы выносить на голосование и когда именно. Это, в частности, может позволить им одобрить новый пакет помощи Украине.
По данным издания, это решение, вероятно, набрало бы две трети голосов, необходимых для преодоления вето Трампа.
Что предшествовало
Напомним, ранее Politico писало, что победа демократов на промежуточных выборах в США вряд ли изменит политику президента Дональда Трампа в отношении Украины. Даже если демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса, американский лидер сохранит значительные полномочия во внешней политике.
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