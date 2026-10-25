В случае победы демократов США могут предоставить Украине новую помощь, - Reuters

Победа Демократической партии на выборах в США может разблокировать помощь Украине.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, президент США Дональд Трамп фактически приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине, несмотря на широкую поддержку со стороны как демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

В частности, недавно он вызвал возмущение среди членов Конгресса (в том числе и многих республиканцев) из-за решения ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива и энергетического сектора. Это произошло всего через несколько недель после подписания соответствующих законов.

Издание пишет, что в случае победы на промежуточных выборах в ноябре демократы смогут определять, какие вопросы выносить на голосование и когда именно. Это, в частности, может позволить им одобрить новый пакет помощи Украине.

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По данным издания, это решение, вероятно, набрало бы две трети голосов, необходимых для преодоления вето Трампа.

Что предшествовало

Напомним, ранее Politico писало, что победа демократов на промежуточных выборах в США вряд ли изменит политику президента Дональда Трампа в отношении Украины. Даже если демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса, американский лидер сохранит значительные полномочия во внешней политике.

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