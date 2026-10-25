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Новини Вибори у США
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У разі перемоги демократів США можуть надати Україні нову допомогу, - Reuters

Вибори у США

Перемога Демократичної партії на виборах у США може розблокувати допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, президент США Дональд Трамп фактично призупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, попри широку підтримку з боку як демократів, так і республіканців у Конгресі.

Зокрема, нещодавно він викликав обурення серед членів Конгресу (зокрема й багатьох республіканців) через рішення послабити санкції щодо російського дизельного пального та енергетичного сектору. Це сталося лише за кілька тижнів після підписання відповідних законів.

Видання пише, що в разі перемоги на проміжних виборах у листопаді демократи зможуть визначати, які питання виносити на голосування і коли саме. Це, зокрема, може дозволити їм схвалити новий пакет допомоги Україні.

Також читайте: Вибори у США можуть змінити політику Трампа щодо України, - Reuters

За даними видання, це рішення, ймовірно, набрало б дві третини голосів, необхідних для подолання вето Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Politico писало, що перемога демократів на проміжних виборах у США навряд чи змінить політику президента Дональда Трампа щодо України. Навіть якщо демократи отримають більшість в одній або обох палатах Конгресу, американський лідер збереже значні повноваження у зовнішній політиці.

Читайте: Трамп заговорив про третій термін: "Вважаю, що маю право балотуватися знову"

Автор: 

вибори (6282) допомога (8216) США (23008)
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Топ коментарі
+7
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25.10.2026 16:53 Відповісти
+5
Проблема не в том, что Трамп дегенерат, проблема в том что его выбрали такие же идиоты.
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25.10.2026 17:04 Відповісти
+4
Як? І для чого їм це? там же расіся головний союзник. Не потрібні нам марні сподівання
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25.10.2026 16:53 Відповісти

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