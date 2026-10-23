Трамп заговорив про третій термін: "Вважаю, що маю право балотуватися знову"

Президент Дональд Трамп під час виступу в Айові заявив, що, на його думку, має право балотуватися на третій президентський термін, хоча й визнав, що закон передбачає інше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони шахраювали", - сказав він, маючи на увазі твердження про нібито масові фальсифікації на виборах 2020 року.

Трамп неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, хоча в різні моменти категорично виключав таку перспективу.

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"Здається, закон говорить - я не на 100% упевнений, - але, думаю, закон каже, що мені не дозволено балотуватися знову. Я вивчав це формулювання", - сказав лідер США, маючи на увазі 22-гу поправку до Конституції, яка обмежує можливість обрання президента двома термінами.

За кілька хвилин Трамп заявив, що має "право" балотуватися вчетверте, стверджуючи, що в нього вкрали перемогу на виборах 2020 року.

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Заяви Трампа про вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.

Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.

Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.

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