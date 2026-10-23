Трамп заговорив про третій термін: "Вважаю, що маю право балотуватися знову"
Президент Дональд Трамп під час виступу в Айові заявив, що, на його думку, має право балотуватися на третій президентський термін, хоча й визнав, що закон передбачає інше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Подробиці
"Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони шахраювали", - сказав він, маючи на увазі твердження про нібито масові фальсифікації на виборах 2020 року.
Трамп неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, хоча в різні моменти категорично виключав таку перспективу.
"Здається, закон говорить - я не на 100% упевнений, - але, думаю, закон каже, що мені не дозволено балотуватися знову. Я вивчав це формулювання", - сказав лідер США, маючи на увазі 22-гу поправку до Конституції, яка обмежує можливість обрання президента двома термінами.
За кілька хвилин Трамп заявив, що має "право" балотуватися вчетверте, стверджуючи, що в нього вкрали перемогу на виборах 2020 року.
Заяви Трампа про вибори в Україні
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.
- Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.
- Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.
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