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Новини Вибори у США
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Трамп заговорив про третій термін: "Вважаю, що маю право балотуватися знову"

Трамп хоче йти на третій термін: що він заявив?

Президент Дональд Трамп під час виступу в Айові заявив, що, на його думку, має право балотуватися на третій президентський термін, хоча й визнав, що закон передбачає інше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони шахраювали", - сказав він, маючи на увазі твердження про нібито масові фальсифікації на виборах 2020 року.

Трамп неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, хоча в різні моменти категорично виключав таку перспективу.

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"Здається, закон говорить - я не на 100% упевнений, - але, думаю, закон каже, що мені не дозволено балотуватися знову. Я вивчав це формулювання", - сказав лідер США, маючи на увазі 22-гу поправку до Конституції, яка обмежує можливість обрання президента двома термінами.

За кілька хвилин Трамп заявив, що має "право" балотуватися вчетверте, стверджуючи, що в нього вкрали перемогу на виборах 2020 року.

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Заяви Трампа про вибори в Україні

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.
  • Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.
  • Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.

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Топ коментарі
+9
Другий термін хай спробує добути без імпічменту.
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23.10.2026 08:56 Відповісти
+8
Смішний. Ці фріки при владі всі однакові походу. Електричний стілець стане твоїм троном, голий, огидний король.
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23.10.2026 08:52 Відповісти
+6
Да, тебя дурака так отболатируют, что мама не горюй лет на 1000 уедешь на тюрягу, там и будешь президенствовать...
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23.10.2026 08:58 Відповісти

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