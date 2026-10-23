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Новости Выборы в США
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Трамп заговорил о третьем сроке: "Считаю, что имею право баллотироваться снова"

Трамп хочет баллотироваться на третий срок: что он заявил?

Президент Дональд Трамп во время выступления в Айове заявил, что, по его мнению, имеет право баллотироваться на третий президентский срок, хотя и признал, что закон предусматривает иное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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"Я считаю, что имею право баллотироваться снова. Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они мошенничали", — сказал он, имея в виду утверждения о якобы массовых фальсификациях на выборах 2020 года.

Трамп неоднократно намекал на возможность баллотироваться на третий срок, хотя в разные моменты категорически исключал такую перспективу.

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"Кажется, закон гласит — я не на 100% уверен, — но, думаю, закон гласит, что мне не разрешено баллотироваться снова. Я изучал эту формулировку", — сказал лидер США, имея в виду 22-ю поправку к Конституции, которая ограничивает возможность избрания президента двумя сроками.

Через несколько минут Трамп заявил, что имеет "право" баллотироваться в четвертый раз, утверждая, что у него украли победу на выборах 2020 года.

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Заявления Трампа о выборах в Украине

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Украине пора выбрать нового лидера, который сможет достичь договоренностей о прекращении войны.
  • Комментируя заявление Трампа, Песков заявил, что Владимир Зеленский якобы не демонстрирует политической воли к прекращению войны.
  • В свою очередь, Зеленский заявлял, что готов обсудить вопрос выборов, если США договорятся с РФ о полном прекращении огня.

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Топ комментарии
+15
Смішний. Ці фріки при владі всі однакові походу. Електричний стілець стане твоїм троном, голий, огидний король.
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23.10.2026 08:52 Ответить
+15
Другий термін хай спробує добути без імпічменту.
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23.10.2026 08:56 Ответить
+10
Да, тебя дурака так отболатируют, что мама не горюй лет на 1000 уедешь на тюрягу, там и будешь президенствовать...
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23.10.2026 08:58 Ответить

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