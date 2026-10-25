Більшість виборців США занепокоєні корупцією в адміністрації Трампа, - опитування

Напередодні проміжних виборів в США корупція стала ключовим чинником невдоволення американців. Більшість виборців заявила, що їх тривожить корупція в адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування, проведеного FT та дослідницькою компанією Focaldata, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стурбованість корупцією

Згідно з результатами опитування, близько 69% зареєстрованих виборців та майже 50% тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, заявили про занепокоєння щодо "корупції, корисливих дій або конфлікту інтересів" в оточенні глави Білого дому.

Майже 50% всіх зареєстрованих виборців вважають, що корупція стала більшою проблемою під час другого терміну Трампа порівняно з попередніми адміністраціями.

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Падіння доходів американців

Також майже 56% американців скаржаться на погіршення фінансового становища з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року. Зокрема, понад чверть виборців зізналися, що економлять навіть на базовому — їжі та медичних послугах.

Крім того, дослідження показує, що приблизно 54% виборців покладають головну провину за нинішній стрибок цін на адміністрацію Трампа або республіканців у Конгресі.

Для Республіканської партії це стає серйозним викликом: понад 40% респондентів зізналися, що через зростання цін швидше за все підтримають кандидатів від Демократичної партії на виборах.

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