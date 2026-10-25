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Новини Вибори у США
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Більшість виборців США занепокоєні корупцією в адміністрації Трампа, - опитування

Трамп і журналісти

Напередодні проміжних виборів в США корупція стала ключовим чинником невдоволення американців. Більшість виборців заявила, що їх тривожить корупція в адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування, проведеного FT та дослідницькою компанією Focaldata, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стурбованість корупцією

Згідно з результатами опитування, близько 69% зареєстрованих виборців та майже 50% тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, заявили про занепокоєння щодо "корупції, корисливих дій або конфлікту інтересів" в оточенні глави Білого дому.

Майже 50% всіх зареєстрованих виборців вважають, що корупція стала більшою проблемою під час другого терміну Трампа порівняно з попередніми адміністраціями.

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Падіння доходів американців 

Також майже 56% американців скаржаться на погіршення фінансового становища з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року. Зокрема, понад чверть виборців зізналися, що економлять навіть на базовому — їжі та медичних послугах.

Крім того, дослідження показує, що приблизно 54% виборців покладають головну провину за нинішній стрибок цін на адміністрацію Трампа або республіканців у Конгресі.

Для Республіканської партії це стає серйозним викликом: понад 40% респондентів зізналися, що через зростання цін швидше за все підтримають кандидатів від Демократичної партії на виборах.

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Автор: 

Конгрес США (1239) корупція (3705) Трамп Дональд (8524)
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Топ коментарі
+7
А корупція там захмарна .
Ну, не нам тикати у них пальцем маючи у себе Zе та його менеджерів.
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25.10.2026 19:51 Відповісти
+3
"В моїй корупції винна Україна"
Чекайте незабаром
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25.10.2026 20:07 Відповісти
+3
24 жовтня 2026, 05:26 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4376207.html Зятьку Трумпа карма вже прилетіла. Вітьок - наступний...

«Знатний зальот….Нідерландська розвідка зламала смартфон зятя Трампа Джареда Кушнера та роками відстежувала його мільйонні транзакції з лідерами Близького Сходу, а також кілерами, очільниками хунт та найманцями. Великий текст про це написало Vanity Fair. Направду, це текст Метью Коула, який зробив текст для видання, обравши цікави моменти зі своєї книги "Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East" («Таємний план Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда з перебудови Близького Сходу») яку світ побачить 27 жовтня. .» (С
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25.10.2026 20:19 Відповісти

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