На президентских выборах в Болгарии лидирует Илияна Йотова, временно исполняющая обязанности главы государства. При этом проукраинский политик Андрей Гюров постепенно сокращает отставание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-пола Alpha Research, обнародованные болгарским телеканалом БНТ.

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Йотова опережает Гюрова, но разрыв сокращается

По данным экзит-пола по состоянию на 19:00, Илиана Йотова набирает 35,3% голосов. Андрей Гюров занимает второе место с результатом 32,4%.

Третьим идет Костадин Костадинов - лидер пророссийской ультраправой партии "Возрождение". За него, по предварительным данным, проголосовали 12,6% избирателей.

В течение дня разрыв между двумя лидерами сокращался. По состоянию на 12:30 у Йотовой было 35,9%, а у Гюрова - 30,8%.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по состоянию на 16:00 явка на выборах составила около 16%.

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Политический выбор Болгарии: курс Радева или поддержка Украины

Илияна Йотова является политической союзницей бывшего президента Румена Радева. Она занимала пост вице-президента еще с начала его первого президентского срока в 2017 году.

Если Йотова победит, политические силы Радева могут получить значительное влияние на исполнительную и законодательную ветви власти в стране.

Андрей Гюров - бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии, обладающий значительным опытом в экономике. Во время своего короткого пребывания в должности он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной.

Также Гюров вместе с главным комиссаром Министерства внутренних дел Георгием Кандевым работал над проведением парламентских выборов.

Гюров критикует болгарские власти за антиукраинские шаги, действия, ослабляющие единство Европейского Союза, и поддержку России.

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