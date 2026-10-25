На президентських виборах у Болгарії лідирує Іліяна Йотова, яка тимчасово виконує обов’язки глави держави. Водночас проукраїнський політик Андрей Гюров поступово скорочує відставання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзитполу Alpha Research, оприлюднені болгарським телеканалом БНТ.

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Йотова випереджає Гюрова, але розрив скорочується

За даними екзитполу станом на 19:00, Іліяна Йотова набирає 35,3% голосів. Андрей Гюров посідає друге місце з результатом 32,4%.

Третім іде Костадін Костадінов — лідер проросійської ультраправої партії "Відродження". За нього, за попередніми даними, проголосували 12,6% виборців.

Протягом дня відстань між двома лідерами скорочувалася. Станом на 12:30 Йотова мала 35,9%, а Гюров — 30,8%.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка на виборах становила близько 16%.

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Політичний вибір Болгарії: курс Радева чи підтримка України

Іліяна Йотова є політичною союзницею колишнього президента Румена Радева. Вона обіймала посаду віцепрезидентки ще з початку його першого президентського терміну у 2017 році.

Якщо Йотова переможе, політичні сили Радева можуть отримати значний вплив на виконавчу та законодавчу гілки влади в країні.

Андрей Гюров — колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії, який має значний досвід в економіці. Під час своєї короткої каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною.

Також Гюров разом із головним комісаром Міністерства внутрішніх справ Георгі Кандевим працював над проведенням парламентських виборів.

Гюров критикує болгарську владу за антиукраїнські кроки, дії, що послаблюють єдність Європейського Союзу, та підтримку Росії.

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