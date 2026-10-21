Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України: зосередиться на невійськовій допомозі

Болгарія утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF).

Про це пише Novinite із посиланням на рішення уряду Болгарії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, зазначається, що відповідне рішення уряд країни ухвалив на сьогоднішньому засіданні, підтвердивши, що Болгарія не братиме участі у фінансуванні нових видів летальної зброї для України, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

"Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарські кошти спрямовувалися насамперед у регіони, де проживає етнічне болгарське населення", - йдеться в заяві уряду.

Уряд Румена Радєва пояснив це рішення стратегічним інтересом Болгарії "у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також підтримкою суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння".

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"Зосередження виключно на невійськовій допомозі є чітким сигналом для міжнародної спільноти: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів", - зазначили в уряді.

Допомога від Болгарії

Варто зауважити, що внесок Болгарії до Європейського фонду миру цього року становить трохи більше 9 мільйонів євро, хоча конкретної частки для закупівлі зброї для України виділено не було.

Раніше цього року, згідно з рішенням уряду Росена Желязкова, ухваленим у лютому, країна вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.

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Також зазначається, що раніше уряд також зупинив передачу зброї із запасів болгарської армії.

Європейський фонд миру

Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 мільярдів євро. У вересні цього року Європейський Союз схвалив виділення понад 6 мільярдів євро на фінансування закупівлі зброї для України.

Болгарія отримала понад 3 мільйони євро відшкодування через цей механізм після передачі військової техніки.

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Що передувало

Напередодні прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Болгарія не братиме участі в наданні додаткового фінансування для України на суму 70 млрд євро.