Болгарія визначила Україну одним із пріоритетних напрямків зовнішньої допомоги до 2030 року

Україна увійшла до переліку країн, на які Болгарія планує передусім спрямовувати офіційну допомогу для розвитку. Такий курс закладений у програмі роботи болгарського уряду на 2026–2030 роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Програмі управління Республікою Болгарія на 2026–2030 роки.

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Допомога Україні – серед зовнішньополітичних пріоритетів

Офіційну допомогу для розвитку Софія розглядає як один з інструментів своєї зовнішньої політики. Пріоритетними напрямками визначені Західні Балкани, Україна та Молдова, а також регіони, де Болгарія має власні інтереси та відповідну експертизу.

"Реалізація офіційної допомоги для розвитку як інструменту зовнішньої політики – спрямованої пріоритетно на Західні Балкани, Україну, Молдову та регіони, де Болгарія має конкретний інтерес і експертизу", – йдеться у програмі.

Реалізувати це завдання болгарський уряд планує до грудня 2029 року.

Паралельно Софія має намір розширювати економічні партнерства, підтримувати болгарський бізнес за кордоном та залучати інвестиції у галузі з високою доданою вартістю. Серед них – мікроелектроніка, штучний інтелект, оборонна промисловість та енергетика.

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Окрема комісія щодо болгарської меншини в Україні

Ще один пункт урядової програми безпосередньо стосується України. До грудня 2026 року Болгарія планує створити двосторонню змішану комісію з питань прав болгарської національної меншини в Україні.

У ширшому контексті Софія визначає підтримку болгарських громад за кордоном одним із напрямків своєї державної політики.

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