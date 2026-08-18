Болгария определила Украину одним из приоритетных направлений внешней помощи до 2030 года

Украина вошла в перечень стран, которым Болгария планирует в первую очередь направлять официальную помощь на развитие. Такой курс заложен в программе работы болгарского правительства на 2026–2030 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Программе управления Республикой Болгария на 2026–2030 годы.

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Помощь Украине - среди внешнеполитических приоритетов

Официальную помощь в целях развития София рассматривает как один из инструментов своей внешней политики. Приоритетными направлениями определены Западные Балканы, Украина и Молдова, а также регионы, где у Болгарии есть собственные интересы и соответствующий опыт.

"Реализация официальной помощи в целях развития как инструмента внешней политики - направленной в приоритетном порядке на Западные Балканы, Украину, Молдову и регионы, где Болгария имеет конкретные интересы и экспертизу", - говорится в программе.

Реализовать эту задачу болгарское правительство планирует к декабрю 2029 года.

Параллельно София намерена расширять экономические партнерства, поддерживать болгарский бизнес за рубежом и привлекать инвестиции в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Среди них – микроэлектроника, искусственный интеллект, оборонная промышленность и энергетика.

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Отдельная комиссия по вопросам болгарского меньшинства в Украине

Еще один пункт правительственной программы напрямую касается Украины. До декабря 2026 года Болгария планирует создать двустороннюю смешанную комиссию по вопросам прав болгарского национального меньшинства в Украине.

В более широком контексте София определяет поддержку болгарских общин за рубежом одним из направлений своей государственной политики.

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