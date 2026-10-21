Болгария больше не будет финансировать поставки летального оружия для Украины: сосредоточится на невоенной помощи

Болгария воздержится от дальнейшего финансирования поставки летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF).

Об этом пишет Novinite со ссылкой на решение правительства Болгарии, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, отмечается, что соответствующее решение правительство страны приняло на сегодняшнем заседании, подтвердив, что Болгария не будет участвовать в финансировании новых видов летального оружия для Украины, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

"Болгария будет финансировать для Украины только нелетальную помощь; кроме того, она будет настаивать на том, чтобы болгарские средства направлялись в первую очередь в регионы, где проживает этническое болгарское население", — говорится в заявлении правительства.

Правительство Румена Радева объяснило это решение стратегическим интересом Болгарии "в прекращении боевых действий вблизи ее границ, а также поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом выступая против затяжного военного противостояния".

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"Сосредоточение внимания исключительно на невоенной помощи является четким сигналом для международного сообщества: Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, однако отвергает логику бесконечного военного противостояния и ищет пути для открытия дипломатических каналов для переговоров", — отметили в правительстве.

Помощь от Болгарии

Стоит отметить, что вклад Болгарии в Европейский фонд мира в этом году составляет чуть более 9 миллионов евро, хотя конкретная доля на закупку оружия для Украины выделена не была.

Ранее в этом году, согласно решению правительства Росена Желязкова, принятому в феврале, страна уже предоставила Украине помощь на сумму более 6 миллионов евро через этот механизм.

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Также отмечается, что ранее правительство приостановило передачу оружия из запасов болгарской армии.

Европейский фонд мира

Европейский фонд мира действует с 2021 года, а его общий объем превышает 17 миллиардов евро. В сентябре этого года Европейский Союз одобрил выделение более 6 миллиардов евро на финансирование закупки оружия для Украины.

Болгария получила более 3 миллионов евро в качестве компенсации через этот механизм после передачи военной техники.

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Что предшествовало

Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в предоставлении дополнительного финансирования для Украины на сумму 70 млрд евро.