Болгария не будет участвовать в дополнительном финансировании Украины на сумму 70 млрд евро, — премьер Радев

Болгария не будет участвовать в предоставлении дополнительного финансирования Украине на сумму 70 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает БТА, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как Болгария объясняет свое решение

По его словам, соответствующую просьбу озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета.

Радев сказал, что в прошлом году ЕС принял решение о предоставлении Украине займа в размере 90 млрд евро.

"Как вы это видите на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этих 70 миллиардов", — заявил глава болгарского правительства.

По словам Радева, война в Украине также истощает европейские экономики и провоцирует социальную и политическую нестабильность. Он считает, что благосостояние европейцев снижается из-за затянувшейся войны вместо направления ресурсов на решение внутренних проблем европейских стран.

Учитывая это, премьер-министр Болгарии призвал к скорейшему прекращению войны.

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Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и государству потребуется дополнительно не менее 70 миллиардов евро помощи от ЕС на оборону.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в предоставлении Украине дополнительных 70 млрд евро, о которых Владимир Зеленский попросил Евросоюз на 2027 год. По словам Фицо, такой же позиции придерживается венгерский премьер Петер Мадьяр.

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