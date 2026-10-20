Болгария не будет участвовать в дополнительном финансировании Украины на сумму 70 млрд евро, — премьер Радев
Болгария не будет участвовать в предоставлении дополнительного финансирования Украине на сумму 70 млрд евро.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает БТА, сообщает Цензор.НЕТ.
Как Болгария объясняет свое решение
По его словам, соответствующую просьбу озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета.
Радев сказал, что в прошлом году ЕС принял решение о предоставлении Украине займа в размере 90 млрд евро.
"Как вы это видите на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этих 70 миллиардов", — заявил глава болгарского правительства.
По словам Радева, война в Украине также истощает европейские экономики и провоцирует социальную и политическую нестабильность. Он считает, что благосостояние европейцев снижается из-за затянувшейся войны вместо направления ресурсов на решение внутренних проблем европейских стран.
Учитывая это, премьер-министр Болгарии призвал к скорейшему прекращению войны.
Что предшествовало
- Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и государству потребуется дополнительно не менее 70 миллиардов евро помощи от ЕС на оборону.
- Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в предоставлении Украине дополнительных 70 млрд евро, о которых Владимир Зеленский попросил Евросоюз на 2027 год. По словам Фицо, такой же позиции придерживается венгерский премьер Петер Мадьяр.
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